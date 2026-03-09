Нетаньяху Иран халқын режимге қарсы тұруға шақырды
Израиль билігі қақтығыстың Ирандағы режимнің өзгеруіне әсер етуі мүмкін деген үмітін көпшілік алдында білдірді.
Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху Иран халқына өз еліндегі режимге қарсы тұруға үндеу жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
X әлеуметтік желісінде жарияланған видеода Нетаньяху Иран мен Израиль жалаулары желбіреп тұрған фонмен сөйлейді және Иранның азат етілуіне ұмтылуды насихаттайды. Ол ирандықтар қорғанысқа шығып, режимді құлату қажет екенін айтты.
Премьер-министр сонымен қатар Ирандағы шындық сәтінде табандылық танытса, Израиль мен Иран қайтадан дос болатынына үміт артты. Израиль билігі қақтығыстың Ирандағы режимнің өзгеруіне әсер етуі мүмкін деген үмітін көпшілік алдында білдірді.
