Нетаньяху Иран халқын режимге қарсы тұруға шақырды

Израиль билігі қақтығыстың Ирандағы режимнің өзгеруіне әсер етуі мүмкін деген үмітін көпшілік алдында білдірді.

Бүгiн 2026, 04:27
Menahem Kahana/ Pool Photo via AP Бүгiн 2026, 04:27
Бүгiн 2026, 04:27
Фото: Menahem Kahana/ Pool Photo via AP

Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху Иран халқына өз еліндегі режимге қарсы тұруға үндеу жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.

X әлеуметтік желісінде жарияланған видеода Нетаньяху Иран мен Израиль жалаулары желбіреп тұрған фонмен сөйлейді және Иранның азат етілуіне ұмтылуды насихаттайды. Ол ирандықтар қорғанысқа шығып, режимді құлату қажет екенін айтты.

Премьер-министр сонымен қатар Ирандағы шындық сәтінде табандылық танытса, Израиль мен Иран қайтадан дос болатынына үміт артты. Израиль билігі қақтығыстың Ирандағы режимнің өзгеруіне әсер етуі мүмкін деген үмітін көпшілік алдында білдірді.

