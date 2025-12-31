Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Нетаньяху Газада жаңа үкімет құрудың басты шартын атады

Бүгiн, 07:48
118
Бөлісу:
AP Photo / Julia Nikhinson
Фото: AP Photo / Julia Nikhinson

Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху ХАМАС қозғалысы толық қарусызданған жағдайда ғана Газа секторында жаңа үкімет құрылуы мүмкін екенін мәлімдеді. Бұл туралы ол Fox News телеарнасына берген сұхбатында айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.

Премьердің сөзінше, ХАМАС қолында қару бар кезде кез келген басқару құрылымы тиімді жұмыс істей алмайды. 

Егер ХАМАС халықаралық күштердің көмегімен немесе басқа жолмен қарусыздандырылса, Газаның болашағын басқаша елестетуге болады, – деді ол.

Нетаньяху қарусыздану мәселесін ХАМАС-пен келіссөз жүргізу емес, түбегейлі қауіпсіздік талабы деп атады. Оның айтуынша, қозғалыс қатарында шамамен 20 мыңға жуық қарулы адам бар, ал олардың қолында ондаған мың автомат пен кең көлемді туннель инфрақұрылымы сақталған.

Израиль премьер-министрі ХАМАС-тың қарусызданудан бас тартуы қақтығыстың жалғасуына әкеліп отырғанын атап өтті және бұл жағдайдан ең алдымен Газа тұрғындары зардап шегіп отырғанын айтты.

Айта кетейік, бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп та ХАМАС-қа қарусыздану үшін шектеулі уақыт берілетінін мәлімдеген болатын.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Доллар, мұнай және инфляция: 2026 жылы теңге бағамын не күтіп тұр
Келесі жаңалық
Қоғам назарындағы 2025: Ең көп талқыланған оқиғалар мен тұлғалар
Өзгелердің жаңалығы