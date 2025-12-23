Неліктен шенеуніктердің декларациясы әлі жарияланған жоқ? – Министр жауап берді

Қазақстанның Қаржы министрі Мәди Такиев мемлекеттік қызметшілердің декларациялары не себепті әлі күнге дейін ашық қолжетімділікке жарияланбағанын түсіндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Айтуынша, декларацияларды жариялау процесі бұрын Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет белгілеген құжатқа сәйкес 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады.
Жариялау осы құжатқа сәйкес 31 желтоқсанға дейін жүргізіледі, – деп атап өтті ведомство басшысы.
Сонымен қатар ол қазіргі кезде декларациялар негізгі көрсеткіштерсіз қабылданып жатқанын атап өтті.
Яғни декларацияда тек ағымдағы кезеңде сатып алынған немесе сатылған мүлік көрсетіледі. Оған қоса, шетелдегі мүлік, шетелдік банк шоттары және үлестік қатысу деректері енгізіледі. Егер бір жыл ішінде мұндай сатып алу немесе сату болмаған жағдайда, декларация бос болып шығады, – деп түсіндірді Мәди Такиев.
Министр өз декларациясында да биылғы жылға қатысты ешқандай мәлімет жоқ екенін айтты.
Еске сала кетейік, 2025 жылдан бастап Қазақстанда жоғары лауазымды шенеуніктер, депутаттар мен судьялар өздерінің табыстары мен мүлкі туралы декларацияларды ашық дереккөздерде жариялауға міндетті.