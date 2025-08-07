Назарбаев университеті халықаралық QAA аккредитациясын алды

Nazarbayev University халықаралық білім сапасын қамтамасыз ету саласындағы жетекші ұйымдардың бірі – Ұлыбританияның Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) агенттігі жүргізген Халықаралық сапаға шолуы (IQR) нәтижесінде институционалдық аккредитацияға ие болды. Бұл маңызды жетістік NU-дің білім сапасына қойылатын қатаң халықаралық стандарттарға сәйкес келетінін дәлелдеп, бүкіл университет қауымдастығының тұрақты әрі жан-жақты күш-жігерінің айғағы болып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
QAA шолуы NU-дің Еуропалық жоғары білім кеңістігінің Білім сапасын қамтамасыз етуге арналған 10 стандарты мен нұсқаулығына (ESG, 2015) сәйкестігін бағалады. Тексеру барысында университеттің институционалдық басқару тиімділігі, академиялық сапа кепілдігі, студентке бағдарлануы және академиялық адалдығы жан-жақты сарапталды. NU бұл тексеруден сәтті өтті.
Бұл аккредитация – NU-дің халықаралық стандарттарға бейілділігін сырттай растаудың маңызды көрсеткіші. Ол біздің жаһандық беделімізді арттырып, бағдарламалар мен мектептер деңгейінде қол жеткізген аккредитацияларымызды толықтырады. Бұл жетістік университетіміздің жетекші оқу орны ретіндегі мәртебесін тағы да дәлелдеп, NU дипломының халықаралық танымалдығы мен құндылығын арттырады және студенттердің жетістігіне бағытталған жұмысымызды күшейтеді, - деді NU президенті, профессор Вакар Ахмад.
Бұл жетістік NU өзінің 15 жылдық мерейтойын атап өтіп жатқан сәтпен тұспа-тұс келіп отыр. Университет алғаш рет толық институционалдық аккредитациядан өтіп, оны сәтті аяқтады. Алдағы уақытта біз пәндік деңгейдегі бар аккредитациялар тізімін кеңейтуді жоспарлап отырмыз. Бұл – сапаны үнемі жетілдіру стратегиямыздың бір бөлігі.
NU бұл мойындаумен қатар, халықаралық стандарттарға сай келетін 70-тен астам бакалавриат, магистратура және докторантура бағдарламасынан тұратын портфелін де мақтан тұтады. Олардың қатарында медицина, компьютерлік ғылымдар және математика сияқты әлемдік деңгейдегі бағдарламалар, сондай-ақ стратегиялық маңызды салалар – тау-кен ісі, геоғылымдар және физикалық ғылымдар бар. Барлығы Қазақстанның даму басымдықтарына сай келетін және жаһандық академиялық стандарттарға үндес білім беруді көздейді.
NU-дің өсіп келе жатқан беделі талантты студенттерді тартуын жалғастыруда. 2025 жылы университетке 10 000-нан астам өтінім келіп түсті - бұл өткен жылмен салыстырғанда 34%-ға көп. Оқуды аяқтағаннан кейін NU түлектері еңбек нарығында жоғары сұранысқа ие – олардың шамамен 98%-ы түрлі салаларда жұмысқа орналасады.
60-тан астам елден келген халықаралық профессор-оқытушылар құрамы NU-де шынайы жаһандық білім беру ортасын қалыптастырып отыр. Оқыту сапасына бейілділігін нығайта түсу үшін NU Ұлыбританиядағы жоғары білім сапасы, көшбасшылық және инклюзивтілікті дамытуға бағытталған Advance HE ұйымымен әріптестік орнатқан. Осы серіктестік аясында NU-дің төрт оқытушысы Senior немесе Principal Fellow мәртебесіне ие болды, тағы шамамен 40-қа жуық оқытушы бұл атақтарға үміткер ретінде жұмыс істеуде.
NU осы маңызды белесті атап өте отырып, жаһандық деңгейдегі университет ретіндегі беделін тағы бір мәрте бекемдеп, QAA аккредитациясы университеттің келесі даму кезеңіне – өсу, жаңашылдық және халықаралық ықпал жолына жол ашты.