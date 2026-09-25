Назарбаев Маңғыстауда қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларына көңіл айтты
Нұрсұлтан Назарбаев марқұмдардың отбасы мен жақындарына көңіл айтып, орны толмас қайғыға ортақтасты.
25 Қыркүйек 2026, 08:58
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25 Қыркүйек 2026, 08:5825 Қыркүйек 2026, 08:58
129Фото: Қорғаныс министрлігі
Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Маңғыстау облысындағы әскери оқу-жаттығу кезінде Қарулы Күштердің әскери қызметшілері қаза болғаны туралы хабарды зор күйзеліспен қабылдағанын жеткізді.
Нұрсұлтан Назарбаев марқұмдардың отбасы мен жақындарына көңіл айтып, орны толмас қайғыға ортақтасты.
«Нұрсұлтан Назарбаев Маңғыстау облысында әскери оқу-жаттығу кезінде Қарулы Күштердің әскери қызметшілері қаза болғаны туралы хабарды зор күйзеліспен қабылдады. Марқұмдардың отбасы мен жақындарының орны толмас қайғысына ортақтасып, қайғырып көңіл айтады», – делінген көңіл айту хабарламасында.
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