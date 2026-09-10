Найзағай, бұршақ, жел: 11 қыркүйекте Қазақстанда ауа райы құбылады
Қазақстанда 11 қыркүйекте найзағай, бұрқасын және жылдамдығы 20 м/с-қа жететін жел соғады деп күтілуде.
11 қыркүйекте Қазақстанның бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды. Синоптиктер жаңбыр жауып, найзағай ойнайтынын, бұршақ жауатынын, жел күшейетінін және тұман түсетінін болжап отыр. Жекелеген облыстарда жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады, деп хабарлайды BAQ.KZ «Казгидрометке» сілтеме жасап.
Жаңбыр, найзағай және бұршақ
Қостанай облысында жаңбыр, найзағай, бұршақ және тұман күтіледі. Ақмола облысында жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауылды жел және шаңды дауыл болжанады.
Жаңбыр, найзағай, бұршақ және желдің күшеюі сияқты қолайсыз ауа райы Солтүстік Қазақстан және Қарағанды облыстарында да күтілуде.
Ақтөбе облысында синоптиктер жаңбыр, найзағай, кей жерлерде қатты жауын-шашын және тұман болатынын ескертеді. Желдің екпіні 15–18 м/с жетуі мүмкін.
Қызылорда облысында жаңбыр, найзағай және бұршақ болжанып, жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.
Осындай ұқсас ауа райы жағдайлары Ұлытау облысында да күтіледі.
Атырау және Маңғыстау облыстарының жекелеген аудандарында да жаңбыр мен найзағай болуы ықтимал.
Жел 20 м/с-қа дейін күшейеді
Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстарында және Абай облысында жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді деп күтілуде. Түркістан облысында жаңбыр мен найзағай негізінен батыста, солтүстікте және таулы аудандарда болжанады. Күндіз шаңды дауыл соғуы мүмкін, желдің жылдамдығы 15–20 м/с құрайды. Жамбыл облысының таулы аудандарында жаңбыр мен найзағай күтіледі, сондай-ақ 15–20 м/с жылдамдыққа дейін жел соғады деп болжануда.
Алматы облысында күн +36 градусқа дейін ысиды
Жаңбыр мен найзағайдың аясында еліміздің оңтүстік-шығыс бөлігінде қатты ыстық сақталады. Алматы облысында ауа температурасы +35…+36 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Таулы аудандарда желдің екпіні 18 м/с жетеді. Сонымен қатар, аталған өңірлердің көпшілігінде жоғары немесе төтенше өрт қаупі сақталуда. Құрғақ әрі ыстық ауа райы қатты желмен ұштасатын өңірлердің тұрғындары әсіресе сақ болуы тиіс.
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