Найзағай, бұршақ, қатты жел: ел аумағында дауылды ескерту жарияланды
«Қазгидромет» РМК бүгін, 4 мамырда Қазақстанның барлық өңірінде қауіпті ауа райы құбылыстарына байланысты дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ел аумағында найзағай, қатты жаңбыр, бұршақ және секундына 25 метрге дейін жететін екпінді жел болжануда.
Синоптиктердің айтуынша, Алматы мен Шымкент қалаларында да тұрақсыз ауа райы сақталады. Алматыда жаңбыр, найзағай, таулы аймақтарда қатты жауын-шашын және желдің күшеюі күтіледі. Шымкентте де жаңбыр мен найзағай, кей жерлерде дауылды жел болжанған.
Ақтөбе, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарында найзағай, бұршақ және қатты жел (25 м/с дейін);
Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан облыстарында жаңбыр, найзағай және тұман;
Қызылорда, Қарағанды, Ұлытау облыстарында жел күшеюі және өрт қаупінің жоғары деңгейі;
Шығыс Қазақстан, Абай, Жетісу облыстарында таулы аймақтарда қатты жауын-шашын мен бұршақ;
Жамбыл, Түркістан облыстарында нөсер жаңбыр, найзағай және бұршақ.
Кей өңірлерде желдің жылдамдығы 15-25 м/с дейін жетіп, шаңды дауыл мен көрінудің төмендеуі де мүмкін.
Сонымен қатар, бірқатар облыстарда жоғары және төтенше өрт қаупі сақталып отыр, әсіресе құрғақ және желді аймақтарда.
«Қазгидромет» тұрғындарға қауіпсіздік шараларын сақтауды, қатты жел кезінде ашық жерде жүрмеуді, ағаштар мен әлсіз құрылымдардан аулақ болуды ескертеді. Жол қозғалысы кезінде де абай болу ұсынылады.
Мамандардың айтуынша, мұндай ауа райы құбылыстары көктемгі маусымға тән болғанымен, желдің күшеюі мен найзағайдың жиілігі қауіп деңгейін арттырып отыр.
