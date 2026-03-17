Наурызнама онкүндігі: Атырауда «Шаңырақ күнінде» жас аналарға құрмет көрсетілді

Елімізде наурызнама онкүндігі аталып өтуде.

Мәдениет және ақпарат министрлігі
Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

Атырауда «Шаңырақ күнінде» жас аналарға құрмет көрсетіліп, сыйлықтар табысталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәліметінше, наурызнама онкүндігі аясында 17 наурыз – отбасы құндылықтарын, бірлік пен ұрпақтар сабақтастығын білдіретін «Шаңырақ күні» мерекесінде Атырауда сәбилі болған жас аналарға құрмет көрсетілді. 

Жас аналарға облыс басшылығының атынан гүл шоқтары мен естелік сыйлықтар табысталды.

Мерекелік іс-шарада музыкалық қойылымдар қойылып, қатысушыларға көтеріңкі көңіл күй сыйлады.



Осындай іс-шаралар еліміздің басқа өңірлерінде де өтті.

