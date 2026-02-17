Наурызда Астанада ауа райы қандай болады? – Синоптиктер болжамы

Наурыз айына арналған ауа райы болжамы жарияланды.

Бүгiн 2026, 17:52
©BAQ.KZ архиві Бүгiн 2026, 17:52
Бүгiн 2026, 17:52
Фото: ©BAQ.KZ архиві

«Қазгидромет» синоптиктері елордада наурыздың басы суық ауа райымен басталып, әрі қарай температура айтарлықтай көтерілетінін болжады, деп жазады BAQ.KZ тілшісі.

Айдың бірінші онкүндігі:

  • Түнде: температура -19…-24 градустан -8…-13 градусқа дейін ауытқиды.

  • Күндіз: -4…-9 градустан -3…+2 градусқа дейін жылиды.

  • Одан кейін күн сәл салқындайды: түнде -13…-18, күндіз -3…-8 градус болады.

10-20 наурыз аралығы:

Біртіндеп жылыну болжанады.

  • Түнде: -13…-18 градустан 0…-5 градусқа дейін.

  • Күндіз: -3…-8 градустан +5…+10 градусқа дейін көтеріледі.

20 наурыздан кейін:

Температура құбылмалы болады:

  • Түнде: 0…-5 градустан -8…-13 градусқа дейін төмендеуі мүмкін.

  • Күндіз: +5…+10 градустан -3…+2 градусқа дейін ауытқиды.

Жауын-шашын және қауіпті құбылыстар:

Наурызда жауын-шашын мөлшері нормаға жуық (шамамен 20 мм) болады деп күтілуде. Ай бойы мынадай құбылыстар болуы мүмкін:

  • Қар жаууы және жаяу боран.

  • Аралас жауын-шашын (қар аралас жаңбыр) және көктайғақ.

  • Желдің екпіні секундына 15–20 метрге дейін жетеді.

Айта кетейік, метеорологтар атмосфералық жағдайларға байланысты ауа райы өзгеруі мүмкін екенін ескертеді.

