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  • НАТО Украинаға ақша, Трамп – зымыран береді. Соғыс тоқтай ма? – Сарапшымен сұхбат

НАТО Украинаға ақша, Трамп – зымыран береді. Соғыс тоқтай ма? – Сарапшымен сұхбат

9 Шілде 2026, 21:09
АВТОР
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9 Шілде 2026, 21:09
9 Шілде 2026, 21:09
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НАТО саммиті Анкарада өтті. Украинаға жаңа көмек, Patriot жүйесі, Трамптың Еуропаға сыны, Иран дағдарысы және Ормуз бұғазы – бәрі осы жиында талқыланды.

Бұл Украина–Ресей соғысын ушықтыра ма? НАТО бірлігін сақтай ала ма? Иранмен жаңа қақтығыс қаупі бар ма?

Осы сұрақтарды халықаралық қатынастар сарапшысы Руслан Мақсатпен талқылаймыз.

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