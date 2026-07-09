НАТО Украинаға ақша, Трамп – зымыран береді. Соғыс тоқтай ма? – Сарапшымен сұхбат
9 Шілде 2026, 21:09
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9 Шілде 2026, 21:099 Шілде 2026, 21:09
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НАТО саммиті Анкарада өтті. Украинаға жаңа көмек, Patriot жүйесі, Трамптың Еуропаға сыны, Иран дағдарысы және Ормуз бұғазы – бәрі осы жиында талқыланды.
Бұл Украина–Ресей соғысын ушықтыра ма? НАТО бірлігін сақтай ала ма? Иранмен жаңа қақтығыс қаупі бар ма?
Осы сұрақтарды халықаралық қатынастар сарапшысы Руслан Мақсатпен талқылаймыз.
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