NASA Марста өмір сүретін еріктілерді іздестіруде
Эксперимент болашақта Ай мен Марсқа жасалатын пилоттық миссияларды дайындауға көмектеседі.
NASA Марсқа жасалатын болашақ экспедиция аясында CHAPEA бағдарламасының жаңа кезеңіне еріктілер жинайтынын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ nasa.gov-қа сілтеме жасап.
Еріктілер ұзақ уақыт бойы оқшаулану, шектеулі ресурстар және тұйық кеңістік жағдайында арнайы тұрғын үй модулінде тұратын болады. Эксперимент Хьюстондағы Джонсон атындағы Ғарыш орталығында өтеді.
Кімдер қатыса алады?
Өтінімді тек АҚШ азаматтары мен Грин-карта иегерлері ғана бере алады. Үміткерлер іріктеудің бірнеше кезеңінен, соның ішінде медициналық тексерістен, физикалық сынақтардан, психологиялық бағалаудан және кәсіби дайындықтан өтуі тиіс.
NASA командада жұмыс істей білетін, күйзеліс жағдайында жұмысқа қабілеттілігін сақтай алатын және ұзақ уақыт бойы сыртқы әлеммен байланыссыз болуға дайын адамдарды іздейтінін атап өтті.
Бұл эксперимент не үшін қажет?
Жобаның басты міндеті - ұзақ уақыт оқшауланудың адамның физикалық және психологиялық күйіне қалай әсер ететінін түсіну. Алынған мәліметтер экипаждарды Ай мен Марсқа жасалатын болашақ ұшуларға дайындауға, сондай-ақ тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерін және ғарыш миссияларының жұмысын ұйымдастыруды жетілдіруге көмектеседі.
Айта кетейік, CHAPEA бағдарламасы - NASA-ның алыс ғарыш экспедицияларына дайындығының бір бөлігі.
Сонымен қатар, агенттік Artemis ай бағдарламасын іске асыруды жалғастыруда.
2027 жылы NASA SpaceX және Blue Origin компаниялары әзірлеген басқарылатын айға қону модульдерін сынақтан өткізуді жоспарлап отыр. Бұл Марсқа жасалатын алғашқы басқарылатын миссияға дайындық кезеңдерінің бірі болмақ.
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