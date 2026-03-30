NASA Айға ұшуға арналған скафандрларды таныстырды
Әрбір скафандр әрбір ғарышкер үшін арнайы жасалған.
NASA ғарышкерлер Artemis II миссиясы кезінде киетін жаңа Orion Crew Survival System скафандрларын таныстырды. Бұл экипаж Айға ұшу кезінде киетін костюмдер болады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Костюмдер ашық қызғылт сары түсті және әрбір ғарышкер үшін арнайы жасалған. Олар ұшыру кезінде, ықтимал төтенше жағдайларда, Ай маңындағы миссияның ең қауіпті кезеңдерінде және Жерге жоғары жылдамдықпен оралу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін қорғаныс жүйелерімен жабдықталған.
NASA жаңа костюмдер ғарыш шаттлы бағдарламасында қолданылатын костюмдердің эволюциясы екенін атап өтті. Олар жеңіл және берік дулығалардан бастап сенсорлық экрандармен үйлесімді қолғаптарға дейін бірқатар жақсартуларды қамтиды. Арнайы кию ғарышкерлер үшін ыңғайсыздықты азайтуға да көмектеседі.
Artemis II миссиясы - NASA-ның Artemis ай бағдарламасының екінші адам басқаратын кезеңі. Бұл Apollo бағдарламасынан бері 50 жылдан астам уақыт ішінде Айға алғашқы адам миссиясы болады, бірақ оның бетіне қонбайды.