Нариман Курбанов тұтқалы ат снарядындағы жаттығуда финалда 14.933 балл жинады.

Фото: ҰОК

Германияның Котбус қаласында өтіп жатқан спорттық гимнастикадан 2026 жылдың алғашқы әлем кубогында Қазақстан қоржынына медаль түсті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Нариман Курбанов тұтқалы ат снарядындағы жаттығуда қола медаль иеленді. Ол финалда 14.933 балл жинады. Тағы бір отандасымыз Зейнолла Ыдрысов ақтық сында 4-сатыға жайғасты (14.933 ұпай).

Тұтқалы ат снарядындағы жүлдегерлер:

  1. Габриэле Таргетта (Италия) 15.000
  2. Мамикон Хачатрян (Армения) 14.966
  3. Нариман Курбанов (Қазақстан) 14.933

