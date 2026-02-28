Мысырдан ұшып шыққан Boeing ұшағында автопилот істен шықты
Автопилоты істен шыққан Boeing ұшағы Мәскеуге сәтті қонды.
Бүгiн 2026, 09:51
160Фото: pixabay.com
Мәскеудегі Шереметьево әуежайына Мысырдың Шарм-эль-Шейх қаласынан ұшып келген Boeing 738 жолаушылар ұшағы қонды. Ұшақ қону алдында автопилот жүйесінің істен шығуына байланысты ақаумен қонуға мәжбүр болған, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новости агенттігіне сілтеме жасап.
Төтенше қызмет өкілдерінің мәліметінше, әуе кемесі қонуға ақаулы автопилотпен және электрлік триммер жүйесіндегі ақаумен дайындалған. Экипаж қалыптан тыс жағдай туралы дер кезінде хабар бергеннен кейін лайнер сәтті жерге қонды. Қону штаттық режимде жүзеге асырылды.
РИА Новости түсіндіруінше, триммер – биіктік рулінің, бағыт рулінің немесе элеронның құйрық бөлігінде орналасқан шағын қосымша қозғалмалы бет. Ол ұшақты теңгеріп, штурвал мен педальдарға түсетін жүктемені азайту үшін қолданылады, яғни ұшқыштың оларды үнемі ұстап отыруына қажеттілікті төмендетеді. Қазіргі жолаушылар лайнерлерінде триммерлерді басқару электрлендірілген.
