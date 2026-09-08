Мұнай өңдеу зауытында өрт: Қызылордада 120 тонна мұнай өнімі өртенді

Өрт толықтай сөндірілді. Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталып жатыр.

8 Қыркүйек 2026, 07:42
АВТОР
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скрин 8 Қыркүйек 2026, 07:42
8 Қыркүйек 2026, 07:42
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Фото: скрин

Өрт Шоқай көшесінде орналасқан мұнай өңдеу зауытында болды. Онда әрқайсысының сыйымдылығы 60 тонна болатын екі резервуар өртенген.

2026 жылғы 7 қыркүйекте Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті хабарлағандай, резервуарлар ашық жалынға оранған. Өрттің басқа нысандарға таралу қаупі болған.

Өртті сөндіруге Төтенше жағдайлар министрлігінің, жергілікті атқарушы органдардың және басқа да қызметтердің күштері мен құралдары жұмылдырылды. Оқиға орнында өрт сөндіру жөніндегі жедел штаб құрылды. Көршілес резервуарларды қорғау үшін жылжымалы лафеттік оқпандар қолданылып, көбікпен сөндіру жұмыстары жүргізілді, – деп хабарлады ведомство.

Өртті сөндіру жұмыстарына қосымша өрт сөндіру пойызы да тартылды. Өрт 200 шаршы метр аумақты қамтыған. Өрт толықтай сөндірілді. Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталып жатыр.

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