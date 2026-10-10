Мұнай нарығында Brent пен WTI маркалары арзандады

Сондай-ақ Urals маркалы мұнай қымбаттады.

10 Қазан 2026, 00:42
АВТОР
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pixabay 10 Қазан 2026, 00:42
10 Қазан 2026, 00:42
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Фото: pixabay
 
Әлемдік нарықта Brent және WTI маркалы мұнай бағасы жұма күні сауда қорытындысы бойынша төмендеді.

Жұма күні таңертең WTI маркалы мұнай фьючерстері барреліне 90,76 доллардан саудаланды. Бұл алдыңғы көрсеткіштен 0,80%-ға төмен.

Brent маркалы мұнай бағасы барреліне 103,34 доллар болып, 0,90% арзандады.

Ал Urals маркалы мұнайдың бағасы 2,55 долларға немесе 2,10% өсіп, барреліне 123,93 долларға жетті.

Brent маркалы мұнай жұма күні төмендегеніне қарамастан, апталық өсімін сақтап отыр. Бұған дейін оның бағасы шамамен 4% көтерілген. Ал WTI маркалы мұнай аз төмендеді.

Нарық қатысушылары Ормуз бұғазындағы жағдайды да жіті бақылап отыр. Қақтығыс басталғанға дейін бұл бұғаз арқылы әлемдік мұнай мен мұнай өнімдері тұтынуының шамамен 20%-на тең көлемде жеткізілім жүзеге асырылған.

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