Мұнай нарығында Brent пен WTI маркалары арзандады

Жұма күні таңертең WTI маркалы мұнай фьючерстері барреліне 90,76 доллардан саудаланды. Бұл алдыңғы көрсеткіштен 0,80%-ға төмен.
Brent маркалы мұнай бағасы барреліне 103,34 доллар болып, 0,90% арзандады.
Ал Urals маркалы мұнайдың бағасы 2,55 долларға немесе 2,10% өсіп, барреліне 123,93 долларға жетті.
Brent маркалы мұнай жұма күні төмендегеніне қарамастан, апталық өсімін сақтап отыр. Бұған дейін оның бағасы шамамен 4% көтерілген. Ал WTI маркалы мұнай аз төмендеді.
Нарық қатысушылары Ормуз бұғазындағы жағдайды да жіті бақылап отыр. Қақтығыс басталғанға дейін бұл бұғаз арқылы әлемдік мұнай мен мұнай өнімдері тұтынуының шамамен 20%-на тең көлемде жеткізілім жүзеге асырылған.