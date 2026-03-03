Мұнай бағасының өсуі АҚШ нарығына қысым түсіруі мүмкін
"Қара алтынның" 100 долларға дейін өсу қаупі америкалық акцияларға да әсерін тигізді.
Әдетте геосаяси тосын дағдарыс кезінде акциялар арзандайды, бірақ көп ұзамай қайта қалпына келеді. Себебі инвесторлар мұндай жағдайды арзандаған қағаздарды тиімді бағамен сатып алудың мүмкіндігі деп қабылдайды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Bloomberg агенттігінің мәліметінше, алайда бұл жолы дәстүрлі стратегия іске аспауы мүмкін.
Мәселе – мұнай бағасы белгілі бір уақытқа барреліне шамамен $100 деңгейіне дейін көтерілуі ықтимал. Бұл тұтынуға бағытталған АҚШ экономикасына салмақ түсіреді.
Энергия тасымалдаушылардың бағасы ұзақ уақыт жоғары болып тұрса, инфляция қайта үдеп, пайыздық мөлшерлемелердің көтерілуіне әкелуі мүмкін. Кеше америкалық облигациялар кірістілігінің күрт өсуі де осы алаңдаушылықпен байланысты. Инвесторлар күні бойы әскери жаңалықтарды бақылап, қақтығыстың қанша уақытқа созылатынын және нарыққа қалай әсер ететінін бағалауға тырысты.
Егер мұнай бағасы ұзақ уақыт жоғары деңгейде қалса, инфляцияға қатысты алаңдаушылық күшейеді. Бұл тұтынушылар үшін күтпеген әрі ауыр салмақ болады. Сонымен қатар АҚШ президенті мөлшерлемені төмендетуді талап етіп отырған жағдайда, бұл ФРЖ үшін де күрделі сынаққа айналады, - деді Freedom Capital Markets компаниясының бас жаһандық стратегi Джей Вудс.
Израиль мен АҚШ-тың Иранға шабуылынан кейінгі алғашқы сауда күні S&P 500 индексі бастапқыда 1,2%-ға төмендеді, алайда күн соңында 0,04% өсіммен жабылды. Дегенмен стратегтердің болжамы сақтыққа негізделген. Өйткені геосаяси тәуекелдер жасанды интеллекттің бірқатар компанияларға ықтимал кері әсері туралы алаңдаушылықпен және несие нарығындағы «жарықшақтардың» пайда болуымен қабаттасып отыр.
Bloomberg Intelligence сарапшыларының мәліметінше, тарихи тұрғыда мұнай бағасы $100-ден асқанда ғана акцияларға айтарлықтай қысым түсірген. Осындай кезеңдерден кейін S&P 500 индексі орта есеппен бір жыл ішінде 1,6%-ға төмендеген.
Morgan Stanley сарапшылары Ормуз бұғазы ұзақ уақыт жабық қалса, мұнай бағасы дәл осы деңгейге жетуі мүмкін деп болжайды. Ал BI стратегтері АҚШ-та 1973 жылғы араб мұнай эмбаргосы кезіндегідей күйзеліс қайталануы мүмкін екенін жоққа шығармайды. Сол кезде рецессия басталып, S&P 500 индексі бір жыл ішінде 29%-ға құлдыраған.
Сонымен бірге АҚШ қорғаныс министрі Пит Хегсет Иранмен «шексіз соғыс» туралы пікірді жоққа шығарды. Дональд Трамп операция "жоспардан сәл алда" жүріп жатқанын және шамамен төрт аптаға созылатынын мәлімдеді.
