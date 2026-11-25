Мінсіз депутат қандай болуы керек: Сарапшылар оның үш басты қасиетін атады
Мәслихат депутаты халықпен тұрақты кездесіп, сайлаушылар алдында есеп беріп қана қоймай, әр теңгенің жұмсалуын және мемлекеттік жобалардың сапасын бақылауы керек. Сарапшылар жергілікті өкілді орган мүшесінің жұмысы қандай болуы тиіс екенін және депутаттың бойында қандай қасиеттер болуы керегін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
29 қарашада Қазақстанда аудандық, қалалық және облыстық мәслихат депутаттарының сайлауы өтеді. Бұл жолғы науқанның ерекшелігі – мәслихат сайлауы соңғы 15–20 жылда алғаш рет республикалық деңгейдегі басқа сайлау науқандарынан бөлек өткізіліп отыр.
Бұл туралы TALQYLAU алаңында өткен «Сайлау – 2026: биліктің жаңа архитектурасындағы мәслихаттар» тақырыбындағы талқылауда сөз болды.
Талқылауға қатысқан Индира Рыстина, Марат Шибутов, Талғат Қалиев және Айдос Сарым мәслихат депутаттарының қоғамдағы рөлі, олардың жауапкершілігі мен сайлаушылар алдындағы міндеттері туралы пікір білдірді.
Депутаттың жұмысы сайлаумен аяқталмайды
Мәслихат депутатының қызметі тек сайлау кезінде халықпен кездесіп, уәде берумен шектелмеуі керек. Оның негізгі міндеті – сайлаушылардың күнделікті мәселелерін көтеріп, олардың шешілуіне ықпал ету.
Бұл ретте депутаттың жұмысы көпшілікке бірден байқала бермейтін күнделікті шаруалардан тұрады. Жұмыс топтарының отырыстарына қатысу, құжаттарды қарау, ұсыныстар енгізу, мемлекеттік органдармен жұмыс істеу және қабылданған шешімдердің орындалуын бақылау – оның негізгі міндеттерінің бірі.
Әр теңгенің жұмсалуын бақылау маңызды
Мәслихат депутаттарының тағы бір маңызды міндеті – жергілікті бюджеттің игерілуіне және мемлекеттік жобалардың сапасына назар аудару.
Депутат тек қаржының бөлінуіне дауыс беріп қоймай, оның нақты қайда және қалай жұмсалғанын да бақылауы қажет. Әсіресе өңірлерде жүзеге асырылып жатқан инфрақұрылымдық жобалардың сапасы, мерзімі және нәтижесі халықтың өміріне тікелей әсер етеді.
Сондықтан депутаттың жұмысы есеп берумен ғана шектелмей, нақты нәтижеге бағытталуы керек.
Депутаттың төзімділігі мен табандылығы
Айдос Сарым мінсіз депутаттың бойында болуы керек қасиеттерді бейнелі түрде сипаттады.
«Ал егер мінсіз депутаттың бойында болуы керек қасиеттерді бейнелі түрде сипаттасақ, ол есек сияқты төзімді болуы керек дер едім. Өйткені депутаттың жұмысы – көзге көріне бермейтін, көпшілікке қызықсыз көрінетін күнделікті шаруалардан тұрады. Соған қарамастан, мұның бәрін орындау қажет.
Бұл – түрлі рәсімдер, жұмыс тәртібі, жұмыс топтарының отырыстарына қатысу, мәселелерді талқылау және депутаттық міндеттерді жүйелі түрде орындау», – деді ол.
Саяси партиялар мен сайлаушылардың жауапкершілігі
Талқылау барысында мәслихаттардың жұмысындағы саяси партиялардың рөлі мен депутаттардың сайлаушылар алдындағы жауапкершілігі де назардан тыс қалмады.
Талғат Қалиевтің пікірлері жергілікті өкілді органдардың қызметіндегі партиялардың орнына қатысты болды. Ал депутаттың нақты жұмысы оның сайлаушылармен байланысы, көтерген мәселелері және сол мәселелердің шешілуіне қосқан үлесі арқылы көрінуі тиіс.
Мәслихаттың ықпалы оның қабылдаған шешімдерімен ғана емес, сол шешімдердің өңір тұрғындарының өміріне қаншалықты әсер еткенімен де өлшенеді.
Осы тұрғыдан алғанда, 29 қарашадағы сайлау жергілікті өкілді органдардың жұмысына және депутаттардың халық алдындағы жауапкершілігіне қатысты мәселелерді қайта күн тәртібіне шығарып отыр.
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