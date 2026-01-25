Миннеаполисте мыңдаған адам Трамптың иммиграциялық репрессиясына қарсы наразылыққа шықты

Миннесота штатының ең ірі қаласы – Миннеаполисте минус 20 градус суыққа қарамастан, мыңдаған адам АҚШ-тың Иммиграция және кедендік полициясының (ICE) қаладағы әрекеттеріне қарсы наразылық акциясына шықты. Акциялар АҚШ президенті Дональд Трамп әкімшілігінің иммиграцияға қатысты қатаң шаралары аясында өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.
Миннесота штаты бойынша жүздеген дәмханалар, аттракциондар және өзге де кәсіпорындар үйлестірілген наразылық күні аясында жұмысын уақытша тоқтатты. Бұл соңғы бірнеше апта бойы штатта жүргізіліп жатқан федералды иммиграциялық операцияға қарсылық белгісі болды.
Наразылық акциялары иммиграциялық қызмет өкілдерінің бес жасар эквадорлық баланы қорқытып, оны әкесін үйден алдап шығару және тұтқындау үшін пайдаланған сәті бейнеленген суреттер жарияланғаннан кейін бірнеше күн өткен соң өтті. Бұл кадрлар қоғамда үлкен наразылық тудырды. Аталған федералды рейдтер барысында 7 қаңтарда қызметкерлердің бірі АҚШ азаматшасын атып өлтіргені де белгілі болды.
Миннесота штатының губернаторы Тим Уолз сенбі күні федералды агенттердің Миннеаполисте заңсыз иммиграцияға қарсы ауқымды операция аясында "тағы бір сұмдық атыс ұйымдастырғанын" мәлімдеді.
Интернетте расталмаған видео тарады, онда көшедегі тәртіпсіздіктер кезінде жарақат алған адам бейнеленген болуы мүмкін. Бейнежазбада бірнеше рет оқ атылғаны естіледі, ал маңайдағы кемінде бір адамның үстінде "Полиция" деген жазуы бар кеудеше болған.
Мен бүгін таңертең федералды агенттер жасаған тағы бір қорқынышты атыстан кейін Ақ үймен сөйлестім. Миннесота мұндайға әбден шаршады. Бұл — жиіркенішті, – деп жазды Уолз.
Ал БҰҰ-ның адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссары Фолькер Тюрк АҚШ билігін мигранттар мен босқындарға жасалып отырған “зиянды қарым-қатынасты” тоқтатуға шақырды.