Миллиондаған қазақстандық жұмыс берушіден "зейнетақы бонусын" алды

2025 жылдың басынан бері 5,3 миллионнан астам қазақстандық жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналарымен қамтылды. Жаңа жүйе 2024 жылдан бастап енгізілді және қызметкерлерге қосымша "зейнетақы бонусын" алуға мүмкіндік береді. Бұл шара жас буынның болашақ зейнетақысын арттыруға бағытталған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бұған дейін хабарлағандай, 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (ЖМЗЖ) енгізілді, олар өз қызметкерлерінің пайдасына өздерінің қаражаты есебінен төленеді. 2024 жылы ЖМЗЖ мөлшерлемесі 1,5%, 2025 жылы - 2,5% құрады. Кейіннен 2028 жылға қарай мөлшерлеме 5%-ға дейін жеткізіледі.
Жұмыс берушілердің ЖМЗЖ аударуы жұмыскерлерді қартайған шағында өмір бойы қосымша жинақтаушы зейнетақы төлемімен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Аталған шара қазақстандықтардың жас буынын қолдауға бағытталған, олардың зейнетақы мөлшері олардың зейнетақы аударымдарына тікелей байланысты болады. Олардың зейнетақысы үш компоненттен құралады: мемлекеттен базалық зейнетақы, жинақтаушы – Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына өз аударымдары есебінен және шартты-жинақтаушы – жұмыс берушілердің жарналары есебінен болады, - деп түсіндірді министрліктен.
Белгілі болғандай, ЖМЗЖ төлеуді жұмыс берушілер 1975 жылғы 1 қаңтардан кейін туған адамдар үшін ғана жүзеге асырады.
ҚР Салық кодексіне сәйкес ЖМЗЖ төлеу бойынша жұмыс берушінің шығыстары салық салынатын табыстан шегерімге жатқызылғанын атап өту қажет. Тиісінше, жұмыс берушіге жүктеме қолайлы деңгейде қалады, - делінген ақпаратта.
Еске салсақ, Қазақстандық зейнеткерлер жыл басынан бері рекордтық 3,1 трлн теңгеден астам төлем алды.