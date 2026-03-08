Милад Карими Әлем кубогі кезеңінде екі дүркін жүлдегер атанды
Спортшы екі күміс жүлдені жеңіп алды.
Бүгiн 2026, 15:55
Бүгiн 2026, 15:55
Спорттық гимнастикадан Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшыларының бірі Милад Карими Әзірбайжанның Баку қаласында өтіп жатқан Әлем кубогі кезеңінде екі дүркін жүлдегер атанды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Отандасымыз кермедегі жаттығуда екінші күміс жүлдесін жеңіп алды.
Финалда Карими төрешілердің шешімімен 15.033 ұпай жинап, екінші орынға ие болды.
Тан Цзя-Хун (Тайбэй) 15.366 ұпаймен бірінші орынды иеленді. Үздік үштікті Анхель Барахас (Колумбия) түйіндеді - 14.400 ұпай.
Ал Диас Тойшыбек 13.900 ұпай жинап, төртінші орынға тұрақтады.
Айта кетейік, бұған дейін Карими еркін жаттығулар бағдарламасында күміс жүлдеге ие болған еді.
Сондай-ақ бүгін, 8 наурызда ат снарядындағы жаттығулар бойынша ақтық бәсеке өтті. Бұл жаттығуда Нариман Курбанов бесінші орын алса, Зейнолла Ыдырысов жетінші нәтиже көрсетті.