Михаил Шайдоров костюмін Олимпиада музейіне тапсырды
Салтанатты рәсім Италияның Милан қаласындағы Конькимен жүгіру спорты үйінде өтті.
Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан ұлттық құрамасының көшбасшысы, Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров 2026 жылғы Олимпиада ойындарында еркін бағдарламада киген костюмін Олимпиада музейіне табыстады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Іс-шараға Халықаралық конькимен жүгірушілер одағының президенті Ким Чжэ Ёль, Олимпиада мұражайы директорының орынбасары Ясмин Майхтри, сондай-ақ, Қазақстан Ұлттық Олимпиадалық комитетінің президенті Геннадий Головкин қатысты.
ҚР ҰОК басшысы Шайдоровтың жеңісі Қазақстан мәнерлеп сырғанауының тарихындағы алғашқы олимпиадалық алтын медаль екенін атап өтті.
Бұл жай ғана жеңіс емес – бұл тарих. Бүгін сол тарихтың бір бөлігі мәңгі осында қалады. Костюмнің Олимпиада мұражайына тапсырылуы миллиондаған адамға чемпионымыздың мұрасын көруге мүмкіндік береді. Бұл костюм жас спортшылардың арманға ұмтылып, өзіне сенуіне ықпал етіп, жігерлендіреді. Михаил, осы сыйлығың үшін рахмет. Біз сені мақтан тұтамыз, – деді Геннадий Головкин.
Михаил Шайдоров бұл оқиғаның өзі үшін айрықша мәні бар екенін айтты.
Костюмімді Олимпиада мұражайына тапсыру – мен үшін зор мәртебе әрі үлкен жауапкершілік. Бүгін осында тұрып, арманымның бір бөлігі әлемдік олимпиадалық мұраға айналатынына қуаныштымын. Бұл костюм – олимпиадалық арманға бастаған жолымыздың нышаны. Енді оның Қазақстан атынан әлемдік олимпиадалық қозғалыс жәдігерлерінің қатарында орналасуы мен үшін ерекше мәнге ие. Ол олимпиадалық арманның шекарасы жоқ екенін, әрбір спортшы үлкен олимпиадалық тарихтың бір бөлігі бола алатынын білдіретін нышанға айналсын. Халықаралық Олимпиадалық комитетке қолдау көрсеткені үшін алғыс айтамын, – деді Шайдоров.
Айта кетейік, Михаил Шайдоров бұл костюммен Олимпиадаға дейін Гран-при финалында да өнер көрсеткен. Алайда төртжылдықтың басты додасына дейін киім қайта толықтырылып, жетілдірілді. Қазақстандық дизайнерлермен бірге спортшы ғарыш кеңістігін бейнелейтін қанық көк түсті таңдаған. Бұл түс "Бесінші элемент" фильмінің тұтас атмосферасын айқын көрсетеді. Дизайны жұлдыздарды еске түсіретін шыны әшекейлер және тастармен толықтырылған.
Еске сала кетейік, Михаил Шайдоров Милан-Кортина-2026 қысқы Олимпиадасында мәнерлеп сырғанаудан алтын медаль жеңіп алып, тәуелсіз Қазақстан тарихында қысқы спорт түрлерінен шыққан екінші Олимпиада чемпионы атанды.
