Миграция Қазақстан ауылдарын "жояды": Бір жылда 83 ауыл қысқартылды
Әсіресе Солтүстік өңірлерде ауылдар жойылуда. 2025 жылы 83 елді мекен қысқарған.
2025 жылы Қазақстандағы ауылдық елді мекендердің саны 83 бірлікке азайып, 6,1 мыңға жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ ҚР Әкімшілік-аумақтық статистикасы және реформаларды зерттеу агенттігінің деректеріне сілтеме жасап.
Бірінші кредиттік бюроның мәліметінше, ауылдар санының азаю тенденциясы 25 жылдан астам байқалса да, соңғы үш жылда қысқарту қарқыны күшейген: 2020-2022 жылдар аралығында 46 ауыл жабылса, 2023-2025 жылдар аралығында 199 ауыл қысқартылған. Жалпы алғанда, қолжетімді статистикалық деректер кезеңінде ел 1,8 мың ауылдық елді мекеннен айырылған.
Негізгі себеп – аз халық
Ауылдарды қысқартудың басты себебі – тұрғындарының аз болуы. 2021 жылғы соңғы халық санағы бойынша, 2025 жылы қысқартылған 68 ауылда барлығы 1,5 мың адам тұрып, әр ауылда орта есеппен 50 адамнан аз болған. Кейбір елді мекендерде тұрғындар мүлдем қалмаған: Павлодар облысындағы Малая Парамоновка ауылында тұрғын тіркелмеген, ал Солтүстік Қазақстан облысындағы Мирное және Калиновка ауылдарында тек бір және екі адам ғана қалған.
Солтүстік өңірлер – ең көп қысқартылған ауылдар
Ауылдар санының азаюына Солтүстік Қазақстан, Ақмола және Павлодар облыстары ең үлкен үлес қосты – қысқартылған барлық ауылдардың шамамен 80%-ы осы өңірлерге тиесілі. Осы кезеңде 68 ауыл жабылған, ал тек бір жаңа ауыл – Ақмола облысы Целиноград ауданындағы Нұрлы – құрылған.
Ауылдарды қысқарту заңға сәйкес жүргізіледі: үш жыл бойы халық саны 50 адамнан аспаған ауылдар есептен шығарылады және ең жақын үлкен елді мекен құрамына қосылады. Соңғы шешімді жергілікті билік тұрғындардың пікірін ескере отырып қабылдайды.
Ауылдық халық өсімі – сирек құбылыс
2025 жылы ауылдық халықтың өсуі тек Алматы, Атырау және Маңғыстау облыстарында тіркелген. Ал қалған өңірлерде ауылдар саны қысқарып, бұл үрдіске миграция мен халықтың қалаларға шоғырлануы себеп болып отыр.
Бұл жағдай ауылдық жерлердегі демографиялық теңгерімсіздіктің ұзақ мерзімді проблемасын көрсетеді және шағын елді мекендерді қолдауға арналған стратегиялық шаралардың қажеттілігін айқындайды.
