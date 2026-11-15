Сарапшы Жұмабек Тәшеновтің қазақ жерін қорғаған тұлға ретіндегі тарихи бейнесіне күмән келтірді
Эльдар Қонаевтің айтуынша, 1956 жылы саясаткердің өзі бастамашыл топты басқарған. Сол топтың ұсынысымен Қазақстан аумағының бір бөлігі Өзбекстанға берілген.
Жұмабек Тәшеновтің Қазақстанның аумақтық тұтастығына қатысты тарихи рөлін тереңірек зерттеу қажет. Сарапшы Эльдар Қонаев 1956 жылғы оқиғаларға назар аударды. Сол жылы Қазақстан жерінің бір бөлігі, соның ішінде Бостандық ауданы Өзбекстан құрамына өткен.
Қонаевтің пікірінше, Тәшеновті қазақ жерін ғана қорғаған мемлекет қайраткері ретінде көрсету сол кезеңдегі тарихи оқиғалардың күрделілігін толық ашпайды. Сарапшының айтуынша, 1956 жылы Тәшенов Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Президиумының төрағасы қызметін атқарып жүргенде, аумақтық құрылым мәселелерін зерттеген бастамашыл топты басқарған.
Тәшенов және бүгінгі күні одан жасап алған бейне – мифтік қаһарман. 1956 жылы оның өзі Қазақстан аумағын аралап шыққан бастамашыл топты басқарды. Сол кезде Бостандық ауданының 500 мың шаршы шақырымдық шөлейт жері де қаралған. Дәл оның ұсынысымен бұл аумақ Өзбекстанға берілді. 1956 жылы ол Жоғарғы Кеңес Президиумының төрағасы болған кезде осындай шешім қабылданды. Жер берілді, содан бері әлі қайтарылған жоқ, – деді Эльдар Қонаев.
Сарапшының пайымдауынша, Тәшеновтің тарихи рөлін бағалағанда оның беделін нығайтқан істерімен қатар, әлі де сұрақ тудыратын шешімдерін де ескеру қажет. Оның пайымдауынша, мемлекет қайраткерінің тарихи бейнесі қызметін жан-жақты зерттеу негізінде қалыптасуға тиіс.
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