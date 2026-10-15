Мерзімі өткен 1200 келіге жуық дәрі тапсырылған
Тұрғындарға жарамдылық мерзімі өткен дәрілерді арнайы жинау пункттеріне тапсыру ұсынылады.
15 Қазан 2026, 23:37
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15 Қазан 2026, 23:3715 Қазан 2026, 23:37
75Фото: pixabay
Бір жыл ішінде тұрғындар осы пункттерге 1 200 келіге жуық дәрі қалдығын тапсырған.
Жиналған дәрі-дәрмектер қауіпсіз жолмен жоюға жіберілді. Жобаны ECO Network экологиялық қауымдастығы Eco Almaty қолдауымен жүзеге асырып жатыр.
Мамандар мерзімі өткен дәрілерді тұрмыстық қоқысқа тастауға немесе кәріз жүйесіне ағызуға болмайтынын ескертеді. Мұндай қалдықтар топырақ пен су айдындарын ластауы мүмкін.
Тұрғындарға жарамдылық мерзімі өткен дәрілерді арнайы жинау пункттеріне тапсыру ұсынылады.
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