"Менің алтын алғым келді" – Камила Аймұқашева

Қазақстандық таэквондошы Камила Аймұқашева Ислам ойындарындағы қола медаль үшін болған жекпе-жегі туралы айтып берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Спортшы қола медаль жеңіп алды. 57 келі салмақ дәрежесінде ол финалда гамбиялық Мария Марчлинскимен кездесті. Жекпе-жек 2-1 есебімен аяқталды.
Жекпе-жек қызу өтті. Екінші раундта мен біраз босаңсығандай болдым — не болғанын да білмеймін. Жекпе-жекті екі раундта аяқтай алар едім, бірақ үшінші раундтың соңына дейін күресуім керек болды. Әрине, мен өте қуаныштымын. Мен жақсы нәтиже алғым келді, алтын алғым келді, бірақ қола да көп еңбекті қажет етеді. Сондықтан командамыз үшін қола медаль жеңіп алғаныма қатты қуаныштымын, - деді спортшы.
Соңғы жекпе-жек туралы пікір білдіре отырып, ол Ойындардағы барлық жекпе-жектер қиын болғанын атап өтті.
Біріншісі – себебі бұл біріншісі: турнирді енді бастап, ырғаққа еніп жатырсың. Екінші және үшінші кездесулер де қиын болды, себебі қарсыластарым титулға ие болды. Екінші кездесуде мен екі апта бұрын өткен әлем чемпионатының қола жүлдегерін жеңдім. Үшінші кездесуде қарсыласым Түркиядан келген өкіл – екі дүркін Олимпиада жүлдегері және әлем чемпионатының жүлдегері болды. Оған қарсы кездесу сәл қиын болды: оның тәжірибесі болды, бірақ кейде маған күш жетіспейтін. Бірақ мен олармен бетпе-бет келгеніме қуаныштымын – бұл да құнды тәжірибе болды. Біз жұмыс істей береміз және болашақта міндетті түрде жеңіске жетеміз.
Еске сала кетейік, VI Ислам ынтымақтастық ойындарының ашылу салтанаты 7 қарашада Эр-Риядта өтті. Қазақстан құрамасының намысын 100-ден астам спортшы қорғайды.
Сауд Арабиясы алтыншы Ислам ынтымақтастық ойындарын өткізуде. Бұған дейін бұл ірі спорттық шара Меккеде (2005), Палембангта (2013), Бакуде (2017) және Коньяда (2021) өткен болатын.