Мемлекеттік төңкеріс жасауға шақырған: Грузияда Саакашвилиге қарсы қылмыстық іс қозғалды

Грузияның Бас прокуратурасы түрмеде отырған бұрынғы президент Михаил Саакашвилиге және басқа да оппозициялық партия жетекшілеріне мемлекеттік төңкеріс жасауға және тиісті мекемелерге күш көрсетуге шақырғаны үшін қылмыстық іс қозғады, деп хабарлайды BAQ.KZ Бірінші қоғамдық телеарнаға сілтеме жасап.
Прокуратура, Мемлекеттік қауіпсіздік қызметі және Ішкі істер министрлігі жүргізген бірлескен тергеу нәтижесінде мемлекетке қарсы жасалған қылмыстар: күш көрсету, шетел мемлекетінің дұшпандық қызметіне көмектесу, Грузияның конституциялық құрылымы мен ұлттық қауіпсіздігіне қарсы бағытталған әрекеттерді қаржыландыру, сондай-ақ конституциялық құрылымды күштеп өзгертуге немесе мемлекеттік билікті құлатуға жария түрде шақырулар бойынша қылмыстық іс қозғалды», - деді Грузияның Бас прокуроры Георгий Гваракидзе.
Михаил Саакашвилиден басқа, оппозициялық саясаткерлер Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Никанор Мелия, Зураб Джапаридзе, Елена Хоштария, Мамука Хазарадзе және Бадри Джапаридзеге қарсы қылмыстық іс қозғалды.
2024 жылдың қазан айындағы парламент сайлауында оппозициялық партиялар жеңіліске ұшырағаннан кейін, тергеушілердің айтуынша, жоғарыда аталған барлық адамдар көшедегі наразылық акцияларын белсенді түрде радикалдастыра бастады. Олар революцияға, үкіметті құлатуға, үкімет ғимараттарын қоршауға және полициямен қақтығыстарға ашық түрде шақырды.
Бұрынғы президент Михаил Саакашвили әлеуметтік желілердегі парақшалары мен БАҚ таратқан бейне хабарламаларын пайдаланып, өз жақтастарын заңсыз және зорлық-зомбылық әрекеттерін жасауға шақырды, "күресу және агрессивті қарсылық көрсету", сондай-ақ үкімет ғимараттарын басып алу және "режимді құлату" қажеттілігін мәлімдеді, - деп атап өтті Бас прокурор.
Жиналған дәлелдер негізінде Михаил Саакашвилиге Грузия Қылмыстық кодексінің 317-бабы бойынша айып тағылды.