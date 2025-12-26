Мемлекеттік нөмірін маркермен өзгертіп алған жүргізуші куәлігінен бір жылға айырылды

Ақмола облысында жүргізуші көлік нөмірін маркер қаламмен өзгертіп алған. Аймақ полициясы талапты бұзған жүргізушіні қолға түсірді, деп хабарлайды BAQ.KZ полицияның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Астана-Қарағанды тас жолының терминалында орнатылған камераларды пайдаланып көлікті тексеру кезінде жол полициясы жүйе нөмірін танымайтын DAF көлігін байқады.
Ақпарат дереу 102 арнайы сенім телефонына жіберілді. Оқиға орнына келген полиция жүргізушінің көлік нөмірін маркер қаламмен әдейі өзгерткенін анықтады. Нақтырақ айтқанда, "1" саны "4" санына өзгертілген, бұл көлікті жол қозғалысы ережелерін бұзу камералары арқылы анықтауға мүмкіндік бермеген.
Құқық бұзушылық көлік нөмірін тануға кедергі келтіретін немесе деректерін бұрмалайтын материалдармен пайдалану ретінде жіктелді.
Жүргізуші сотта өз кінәсін мойындады. Сот оны бір күнге әкімшілік қамауға алу және бір жылға көлік жүргізу құқығынан айыру жазасына кесті.
Полиция жүргізушілерге нөмір белгілерін кез келген манипуляциялау заң бұзушылық болып табылатынын және қатаң жауапкершілікке тартылатынын еске салады.