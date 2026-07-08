Мемлекет басшысы Жоғарғы Соттың төрағасын тағайындады
Асламбек Мерғалиев Қазақстан Жоғарғы Сотының төрағасы болып қайта тағайындалды.
Бүгiн 2026, 09:05
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Бүгiн 2026, 09:05Бүгiн 2026, 09:05
250Фото: Ақорда
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының төрағасын тағайындады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Асламбек Амангелдіұлы Мерғалиев Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы лауазымына тағайындалды, – делінген хабарламада.
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