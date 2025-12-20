Мемлекет басшысы Жапонияның Ақтау портына қатысты шешімін құптады

Мемлекет басшысы Жапония үкіметінің Ақтау портындағы кедендік рәсімдерді жетілдіруге атсалысу туралы шешімін құптады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Орталық Азияның Шығыс пен Батыс, Солтүстік пен Оңтүстік арасындағы негізгі сауда жолдарын тоғыстыратын көлік-логистика саласы Жапония үшін тың мүмкіндіктерге жол ашады. Азия мен Еуропа бағытында құрлық жолымен тасымалданатын жүктің 80 пайыздан астамы Қазақстан арқылы өтеді, - деді Президент.
Сонымен қатар ол Транскаспий халықаралық көлік бағдарын дамыту айрықша маңызды екенін алға тартты.
Жапон үкіметі Каспий теңізінің Ақтау портындағы кедендік рәсімдерді жетілдіруге атсалысуға ниетті. Біз бұл шешімді құптаймыз. Жапония компаниялары алдағы уақытта Орта дәліздің теміржол, порт, автокөлік және логистика инфрақұрылымын ілгерілетуге үлес қосса, баршамызға пайдалы болмақ, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.