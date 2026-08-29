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  • Мемлекет басшысы Ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күніне үндеу жасады

Мемлекет басшысы Ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күніне үндеу жасады

Бүгін әлемдік қауымдастық Қазақстанның бастамасымен БҰҰ Бас Ассамблеясы бекіткен Ядролық сынақтарға қарсы іс-қимылдың халықаралық күнін атап өтуде.

29 Тамыз 2026, 08:02
АВТОР
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Ақорда 29 Тамыз 2026, 08:02
29 Тамыз 2026, 08:02
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Фото: Ақорда

29 тамызда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ядролық сынақтарға қарсы іс-қимылдың халықаралық күніне орай Қазақстан халқына үндеу жасады.

Президенттің айтуынша, бүгін әлемдік қауымдастық Қазақстанның бастамасымен БҰҰ Бас Ассамблеясы бекіткен Ядролық сынақтарға қарсы іс-қимылдың халықаралық күнін атап өтуде.

Құрметті отандастар!

Бүгін әлем қауымдастығы Қазақстанның бастамасы­мен Бі­ріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы бе­­кіт­­кен Ядро­лық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қи­мыл күнін атап өтіп жатыр.

Осыдан 35 жыл бұрын халықаралық ахуал күрделі бол­­ға­нына қарамастан, Семей ядролық полигоны жа­был­ды. Он­даған жыл бойы жасалған жарылыстар аза­маттарымыздың денсаулығына және қоршаған ортаға орасан зор зардабын ти­гізіп, халқымызға орны толмас қасірет әкелді. Бұл ядро­лық сынақтардың салдары күллі адамзат баласы үшін аса ауыр болғанын ұғындыратын, сон­дай-ақ әлем жұртшылығын мұндай алапат апатқа жол бермеуге шақыратын айрықша маңызды күн саналады. 

Қазақстан дүние жүзінде қуаты жағынан төртінші орын­дағы ядролық арсеналдан өз еркімен бас тартты. Еліміз бей­бітшілік, қауіпсіздік және тұрақты даму жолын таңдап, тари­хи шешім қабылдады. Соның арқа­сын­да халқымыздың ұзақ жылдар бойы аңсаған арман-тілегі орындалды. Бұл қадам мем­лекетіміздің өскелең ұрпақ алдындағы терең жауап­кер­шілігін паш еткені сөзсіз.

Жаңа Конституция преамбуласында еліміздің бей­біт­ші­лікке ұмтылып, барлық мемлекетпен достық қарым-қатынас ор­нататыны айқын жазылды. Осы ұстаным сыртқы сая­са­тымыздың мызғымас қағидаты болып қала береді. Халық­ара­лық антиядролық қозғалыс көшбасшыларының бірі ре­тінде еліміздің ұстанымы өзгермейді: біз ядролық держава­лар арасында кикілжің емес, келіссөздер болуын қолдаймыз, Ядролық сынақ­тарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт­тың күшіне енуін тездетуге және ядролық қаруды қолдануға қатыс­ты қауіп-қатерлерді жою үшін бірлесіп батыл қадамдар жасауға шақырамыз.

Біз атом энергиясын жасампаз мақсатта ғана пай­далан­ған жөн деп санаймыз. Халқымыз жалпыұлттық референдум­да ядролық энергетиканы дамытудың стра­тегиялық бағыт-бағдарын бірауыздан қолдап, Қазақ­станның ондаған жылдарды қамтитын экономикалық жә­н­е ғылыми-техникалық өрлеуінің берік негізін қала­ды.  

Осы стратегиялық таңдау ауқымды өзгерістерге жол ашып, мемлекетіміздің тұрақты өсіп-өркендеуіне ай­рық­ша сер­пін беретіні анық. Қазіргі таңда барлық салада жасалып жат­қан түбегейлі реформалардың мақ­саты – бір. Біз Әділет­ті, Озық және Таза Қазақстанды құрып жатырмыз.

Бәріміз бір ел болып, биік мақсатымызға жетеміз. Мен бұ­ған кәміл сенемін, – деп түйіндеді Мемлекет басшысы өз сөзін.

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