Мемлекет басшысы World Aquatics президентін II дәрежелі «Достық» орденімен марапаттады
14 Қазан 2026, 13:28
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14 Қазан 2026, 13:2814 Қазан 2026, 13:28
90Фото: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда су спорты түрлерін дамытуға үлес қосқаны үшін World Aquatics президенті Хусейн Әл-Мусалламды марапаттады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысы әлемде және Қазақстанда су спорты түрлерін дамытуға үлес қосқаны үшін World Aquatics президенті Хусейн Әл-Мусалламды ІІ дәрежелі «Достық» орденімен марапаттады, - деп жазылған Ақорда хабарламасында.
Айта кетейік, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев World Aquatics президенті Хусейн Әл-Мусалламды қабылдағаны хабарланды.
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