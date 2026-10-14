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  • Мемлекет басшысы World Aquatics президентін II дәрежелі «Достық» орденімен марапаттады

Мемлекет басшысы World Aquatics президентін II дәрежелі «Достық» орденімен марапаттады

14 Қазан 2026, 13:28
АВТОР
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Ақорда 14 Қазан 2026, 13:28
14 Қазан 2026, 13:28
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Фото: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда су спорты түрлерін дамытуға үлес қосқаны үшін World Aquatics президенті Хусейн Әл-Мусалламды  марапаттады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Мемлекет басшысы әлемде және Қазақстанда су спорты түрлерін дамытуға үлес қосқаны үшін World Aquatics президенті Хусейн Әл-Мусалламды ІІ дәрежелі «Достық» орденімен марапаттады, - деп жазылған Ақорда хабарламасында. 

Айта кетейік, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев World Aquatics президенті Хусейн Әл-Мусалламды қабылдағаны хабарланды

 

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