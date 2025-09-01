Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Мемлекет басшысы Словакия Президентін Конституция күнімен құттықтады

Бүгiн, 06:52
98
Бөлісу:
akorda.kz
Фото: akorda.kz

Қасым-Жомарт Тоқаев Словакияның Конституция күніне орай Петер Пеллегриниге құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Президент жеделхатта Словакияның демократиялық институттарды нығайту және әлеуметтік-экономикалық өрлеу ісіндегі жетістіктеріне тоқталды. Сонымен қатар екі ел арасындағы достық пен өзара құрметке негізделген қатынастардың деңгейі жоғары екенін атап өтіп, оның одан әрі қарқынды дами беретініне сенім білдірді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Петер Пеллегринидің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал Словакия халқына бақ-береке тіледі.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Тоқаев Өзбекстан Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Келесі жаңалық
АҚШ Палестина азаматтарына виза беруді уақытша тоқтатты
Өзгелердің жаңалығы