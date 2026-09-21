Мемлекет басшысы шейх Мұхаммед бен Рашид Әл Мактумға көңіл айтты

21 Қыркүйек 2026, 17:49
АВТОР
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Ақорда 21 Қыркүйек 2026, 17:49
21 Қыркүйек 2026, 17:49
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Фото: Ақорда

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев БАӘ Вице-президенті, Премьер-министрі, Дубай Әміршісі шейх Мұхаммед бен Рашид Әл Мактумға інісі шейх Ахмед бен Рашид Әл Мактумның қайтыс болуына байланысты көңіл айту жеделхатын жолдады.

Мемлекет басшысы Біріккен Араб Әмірліктерінің өркендеуіне, ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға және экономикалық өсімді қамтамасыз етуге шейх Ахмед Әл Мактумның айтарлықтай үлес қосқанын атап өткен.

Қасым-Жомарт Тоқаев Әл Мактум әулетінің мүшелеріне риясыз қолдау білдіріп, осы қайғылы сәтте бекем болуға шақырды.

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