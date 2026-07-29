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  • Мемлекет басшысы семсерлесуден Қазақстан ерлер құрамасын құттықтады

Мемлекет басшысы семсерлесуден Қазақстан ерлер құрамасын құттықтады

29 Шілде 2026, 21:27
АВТОР
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Ақорда 29 Шілде 2026, 21:27
29 Шілде 2026, 21:27
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Фото: Ақорда

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев семсерлесуден Қазақстан ерлер құрамасын Гонконгта өткен әлем чемпионатындағы жеңісімен құттықтады.
 
Мемлекет басшысы құттықтауында семсерлесушілердің ел тарихындағы тұңғыш алтын медалі спорттық шеберліктің, болаттай берік мінез бен командалық рухтың айқын көрінісі екенін атап өтті.
 
Қасым-Жомарт Тоқаев жеңімпаздар мен жаттықтырушылар құрамына Қазақстанның әлемдік аренадағы беделін арттыруға қосқан үлесі үшін шынайы алғысын айтып, жаңа жеңістерге жете беруіне тілектестік білдірді.

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