Мемлекет басшысы қазақстандықтарды Ұлттық домбыра күнімен құттықтады
Қасым-Жомарт Тоқаев Домбыра күні қарсаңында күшіне енген жаңа Конституцияның тарихи-мәдени мұраны сақтау мен ұлттық мәдениетті қолдауды негізгі қағидаттардың бірі ретінде бекітуінің символдық мәні зор екенін айтты.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Ұлттық домбыра күнімен құттықтап, домбыраның ұлттық бірегейліктің ажырамас бөлігі әрі халқымыздың рухын көтеретін баға жетпес мұра екенін атап өтті.
Қос ішекті қастерлі аспап – ұлттық бірегейлігіміздің ажырамас бөлігі, халқымыздың рухын көтеретін баға жетпес мұра.
Домбыра арқылы тереңнен тамыр тартқан төл құндылықтарымыз жұрт жадында жаңғырып, төрге озады. Осылайша, дәуірлер мен ұрпақтар арасындағы сабақтастық сақталып келеді, – деді Президент.
Мемлекет басшысы қазіргі жаһандық сын-қатерлер мен дәстүрлі құндылықтарға төнген қауіп жағдайында Ұлы даланың бай мұрасы, соның ішінде қара домбыра қазақ мәдениетінің мызғымас тірегі болып қала беретінін айтты.
Халықаралық қауымдастыққа қазақ Домбырасының сазды әуенін таныстыру – біздің жалпыұлттық парызымыз. Аса көрнекті ақын Қадыр Мырза Әлінің «Нағыз қазақ – Домбыра» деген тамаша теңеуі Домбыраны кеңінен дәріптеу ісінде темірқазық іспеттес болуға тиіс деп ойлаймын, – деді Тоқаев.
Қасым-Жомарт Тоқаев Домбыра күні қарсаңында күшіне енген жаңа Конституцияның тарихи-мәдени мұраны сақтау мен ұлттық мәдениетті қолдауды негізгі қағидаттардың бірі ретінде бекітуінің символдық мәні зор екенін айтты.
Сөз соңында Президент домбырашыларға, ұстаздарға және ұлттық өнерді ел ішінде және халықаралық деңгейде насихаттап жүрген азаматтарға алғысын білдіріп, қазақтың ән-күйі алдағы уақытта да халыққа шабыт беріп, Әділетті әрі Қуатты Қазақстанды құру жолында жаңа жетістіктерге бастай беретініне сенім білдірді. Сондай-ақ барша қазақстандыққа амандық пен бақ-береке тіледі.
Ең оқылған:
- 2026 жылғы әлем чемпионаты: 1/8 финалдың барлық жұбы белгілі болды
- "Ескі ақшаны айырбастаймыз": Қарағандыда екі әйел 94 жастағы зейнеткерді тонап кетті
- Жерде биылғы ең күшті магнит дауылдарының бірі басталды
- Атырауда күйеуінің туыстарынан 3,7 млн теңгенің алтынын ұрлаған тұрғын ұсталды
- Жағажайларда полиция тексерісі күшейді: демалушылар қандай жағдайда жауапқа тартылады?