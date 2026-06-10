Тоқаев Португалия президентін ұлттық мерекемен құттықтады

Португалия Президентінің жауапты қызметіне толайым табыс, ал халқына өркендеу мен құт-береке тіледі.

Бүгiн 2026, 10:48
АВТОР
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Ақорданың баспасөз қызметі Бүгiн 2026, 10:48
Бүгiн 2026, 10:48
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Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Қасым-Жомарт Тоқаев Антониу Жозе Мартинш Сегуру мен оның отандастарын осы елдің ұлттық мерекесі – Португалия күнімен құттықтады.  

Президент айтулы мейрам қарсаңында Португалияның 2027-2028 жылдары БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайлануын аталған елдің жаһандық бейбітшілік және қауіпсіздікті нығайту жолындағы маңызды рөліне көрсетілген зор құрмет пен жоғары халықаралық сенімінің көрінісі, - делінген Ақорданың хабарламасында.  

Сондай-ақ Мемлекет басшысы сан қырлы байланыс халықтарымыздың игілігі үшін беки түсетініне сенім білдіріп, Португалия Президентінің жауапты қызметіне толайым табыс, ал халқына өркендеу мен құт-береке тіледі.

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