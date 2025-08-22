Мемлекет басшысы Бішкектегі Кемел Тоқаев атындағы гимназияға барды

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаров Бішкек қаласындағы №33 мектеп-гимназияны бірге аралап көрді, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Бұл ғимаратта Ұлы Отан соғысы жылдары Фрунзе жаяу әскер училищесі орналасқан. Қазақстан Президентінің әкесі – соғыс ардагері, жазушы Кемел Тоқаев дәл осы жерден майданға аттанған.
Білім ошағына К.Тоқаев есімін беру туралы бастаманы Президент Садыр Жапаров биыл мамыр айында көтерген болатын.
Мемлекет басшысы білім ордасының ұстаздарымен және оқушыларымен әңгімелесті.