"Мелисса" дауылы: Ямайкада гуманитарлық көмек жетіспей жатыр

Ямайкада "Мелисса" дауылы салдарынан кем дегенде 19 адам қаза тауып, іздеу-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Қараңғы аудандарда электр қуаты әлі жоқ, тұрғындар үйлерін су тасқыны мен қирандылардан қорғауға тырысуда. Кейбір жерлерде бірнеше күн бойы су мен азық-түлік жетіспейді, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Жолдардың бұзылуы мен қирандылар гуманитарлық көмектің жеткізілуін қиындатып отыр. Көптеген тұрғындар көшеде, шатырсыз қалып, азық-түлік пен таза суға мұқтаж. Батыс аймақтарда үйлер қираған, кейбір аудандар жермен теңестірілгендей.
Дүние жүзі үкіметтері мен гуманитарлық ұйымдар апатқа ұшыраған елдерге көмек көрсетуге кірісті. АҚШ Мемлекеттік департаменті азық-түлік, су, дәрі-дәрмек, гигиеналық жинақтар және уақытша баспанамен қамтамасыз ету үшін арнайы топ жіберді. Ұлыбритания қосымша гуманитарлық жүк жөнелтті және эвакуация үшін рейстер ұйымдастырды. Дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасы логистика мен қажетті заттарды жеткізуді үйлестіруде.
Көршілес Бермуд аралдары да дауылдың екінші санатына дайындалуда, мектептер жабылды және тұрғындарға қауіпсіздік шараларын сақтауы ескертілді.