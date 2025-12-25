Медицина қызметкерлеріне шабуыл жасағандарға жаза қатаңдайды

Сенаторлар медицина қызметкерлері мен жедел жәрдем көлігінің жүргізушілерін кәсіби міндетін атқару кезінде қорғауды күшейтуге бағытталған Қылмыстық және Қылмыстық-процестік кодекстерге енгізілген түзетулерді қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Заңның негізгі нормалары:
Жеке қылмыстық жауапкершілік енгізіледі.
Қылмыстық кодекс 380-3-баппен толықтырылады
— «Медицина қызметкеріне немесе жедел медициналық көлік жүргізушісіне қатысты күш қолданамын деп қорқыту не күш қолдану».
Күш қолданамын деп қорқытқаны үшін:
200-ден 500 АЕК-ке дейін айыппұл немесе түзеу жұмыстары, 300 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстар немесе 2 жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе айыру жазасы қарастырылады.
Ауырлататын мән-жайлар болған жағдайда 3 жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе айыру.
Күш қолданғаны үшін жауапкершілік:
өмірі мен денсаулығына қауіпті емес күш қолдану — 500-ден 1000 АЕК-ке дейін айыппұл немесе 2 жылдан 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру;
ауырлататын мән-жайлар болған жағдайда — 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе айыру.
Ауыр зардаптар:
Өмірі мен денсаулығына қауіпті күш қолдану үшін 5 жылдан 10 жылға дейін, ал ауырлататын мән-жайлар болған жағдайда 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделеді.