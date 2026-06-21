Медицина қызметкері күні: Қазақстан денсаулық сақтау саласы қандай жетістіктерге жетті?
Дәрігер мамандығы қашанда үлкен жауапкершілік пен жанкештілікті талап ететін кәсіп саналады.
Жыл сайын маусым айының үшінші жексенбісінде Қазақстанда Медицина қызметкері күні атап өтіледі. Бұл – күн сайын миллиондаған адамның денсаулығын қорғап жүрген мамандарға арналған кәсіби мереке. 2026 жылы бұл күн 21 маусымға сәйкес келеді.
Бұл – дәрігерлерге, мейіргерлерге, фельдшерлерге, жедел жәрдем қызметкерлеріне, санитарлық сала мамандарына, фармацевтерге, ғалымдарға және өмірін адам денсаулығына арнаған барша жандарға алғыс айтатын ерекше күн.
Дәрігер – адамның өміріндегі ең қиын сәттерде көмекке бірінші болып келетін маман. Көп жағдайда олардың қабылдаған шешімі адамның тағдырына тікелей әсер етеді. Медициналық қызметкерлердің еңбегінің қаншалықты маңызды екені коронавирус пандемиясы кезінде анық байқалды. Сол кезеңде мыңдаған қазақстандық маман демалыссыз еңбек етіп, науқастардың өмірін сақтап қалумен қатар денсаулық сақтау жүйесін жетілдіруге де үлес қосты.
Бүгінде медицина саласын дамыту Қазақстанның мемлекеттік саясатындағы басым бағыттардың бірі болып отыр. Соңғы жылдары бұл салаға бөлінетін қаржы көлемі айтарлықтай артты. Жаңа ауруханалар мен емханалар салынып, медициналық жабдықтар жаңартылуда, цифрлық технологиялар енгізіліп, жоғары технологиялық көмектің түрлері кеңейтілуде. Мұның бәрі медициналық қызметтің сапасын жақсартып, оны ірі қалалармен қатар шалғай ауыл тұрғындары үшін де қолжетімді етіп келеді.
Қазақстан медицинасы: сандар сөйлесін
Қазіргі Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесі күн сайын миллиондаған пациентке қызмет көрсететін ауқымды құрылымға айналды. Елде түрлі мамандықтағы ондаған мың дәрігер, жүздеген мың орта буын медицина қызметкері, мыңдаған емдеу мекемесі мен диагностикалық орталық жұмыс істейді.
Соңғы жылдары мемлекет медицина саласына құйылатын инвестиция көлемін едәуір ұлғайтты. Қаражат тек жаңа нысандар салуға ғана емес, заманауи жабдық сатып алуға, цифрландыруға, мамандарды оқытуға, трансплантологияны, кардиохирургияны, онкологияны және басқа да жоғары технологиялық бағыттарды дамытуға бағытталып жатыр.
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне де ерекше көңіл бөлінуде. МӘМС жүйесінің дамуы нәтижесінде азаматтар тегін немесе жеңілдетілген шарттармен ала алатын медициналық қызмет түрлері айтарлықтай кеңейді. Сонымен бірге ауруханалар мен емханаларды қаржыландыру тетіктері жаңартылып жатыр. Бұл медициналық ұйымдарға жаңа құрал-жабдық сатып алуға және көрсетілетін қызмет сапасын арттыруға мүмкіндік береді.
Жаңа ауруханалар денсаулық сақтау жүйесін өзгертуде
Соңғы жылдардағы ең маңызды бағыттардың бірі – медициналық инфрақұрылымды жаңғырту.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, 2023 жылдан бері елімізде алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін 655 жаңа нысан салынған. Екі жүзден астам ауыл алғаш рет өз медициналық мекемесіне ие болды. Соның арқасында тұрғындарға дәрігердің алғашқы қабылдауына бару үшін ондаған шақырым жол жүрудің қажеті жоқ.
Сонымен қатар ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту жөніндегі ұлттық жоба жүзеге асырылып жатыр. Оның негізгі мақсаты – қала мен ауыл арасындағы медициналық көмектің сапасы жағынан қалыптасқан айырмашылықты азайту.
Бағдарлама аясында дәрігерлік амбулаториялар, фельдшерлік-акушерлік пункттер, медициналық пункттер мен алғашқы көмек орталықтары салынуда. Аудандық ауруханалар да жаңартылып жатыр.
Әсіресе аудандық медициналық мекемелерге басымдық берілген. Биылдың өзінде 32 аудандық аурухананы жаңғырту жұмыстары аяқталмақ. Онда жаңа диагностикалық жабдықтар орнатылып, операциялық блоктар, жансақтау және қарқынды терапия бөлімшелері ашылуда. Бұл көптеген пациентке облыс орталығына бармай-ақ тұрғылықты жерінде ем алуға мүмкіндік береді.
Бұдан бөлек, Астанада және өңірлерде ірі көпсалалы клиникалар, заманауи ғылыми институттар, перинаталдық орталықтар мен мамандандырылған медициналық кешендер салынып жатыр. Мұндай нысандар жоғары технологиялық медициналық көмектің орталығына айналып, бұрын тек шетелдік клиникаларда ғана жасалатын күрделі операцияларды орындауға жол ашуда.
Жалпы алғанда, соңғы жеті жылда Қазақстанда денсаулық сақтау саласына арналған шамамен 1300 нысан салынды. Бұл тәуелсіздік жылдарындағы медициналық инфрақұрылымды дамытудың ең ауқымды кезеңдерінің бірі саналады.
Заманауи жабдықтар мен цифрлық технологиялар
Жаңа ғимараттар салу – ауқымды жаңғыртудың бір бөлігі ғана. Медициналық ұйымдарды заманауи құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету де маңызды бағыттардың біріне айналды.
Бүгінде қазақстандық клиникаларға жаңа буындағы компьютерлік және магниттік-резонанстық томографтар, заманауи ангиографиялық кешендер, цифрлық рентген жүйелері, эндоскопиялық жабдықтар, роботтандырылған хирургиялық қондырғылар, сараптамалық деңгейдегі өкпені жасанды желдету аппараттары және жоғары дәлдіктегі зертханалық кешендер жеткізілуде.
Сонымен қатар денсаулық сақтау саласын цифрландыру жалғасып жатыр. Электронды медициналық карталар, электронды рецепттер, дәрігерге онлайн жазылу, қашықтан кеңес беру және телемедицина жүйелері кеңінен қолданылуда. Шалғай аудандардағы тұрғындар үшін бұл облыс орталығына бармай-ақ бейінді маманның кеңесін алу мүмкіндігін береді.
Әсіресе жасанды интеллект технологиялары белсенді енгізіліп келеді. Заманауи алгоритмдер дәрігерлерге компьютерлік томография, маммография және рентгенологиялық зерттеулердің нәтижелерін талдауға көмектесіп, ауруларды ерте кезеңде анықтауға мүмкіндік береді.
Жасанды интеллект дәрігердің орнын баспайды. Алайда ол үлкен көлемдегі медициналық ақпаратты жылдам өңдеуге және диагностикалық қателіктердің ықтималдығын азайтуға көмектесетін тиімді құралға айналып отыр.
Қазақстан медицинасының басты жетістіктері
Соңғы жылдары отандық денсаулық сақтау жүйесі ауқымды жаңғырту кезеңінен өтті. Егер жиырма жыл бұрын күрделі операциялардың көпшілігі тек шетелде жасалса, бүгінде олардың басым бөлігін қазақстандық мамандар өздері орындайды.
Медициналық ғылымның дамуы, жаңа технологиялардың енгізілуі және дәрігерлердің біліктілігін тұрақты түрде арттырудың арқасында еліміз денсаулық сақтау саласындағы мүмкіндіктерін едәуір кеңейтті.
Ең маңызды жетістіктердің бірі – кардиохирургияның дамуы. Қазақстандық дәрігерлер ашық жүрекке операция жасап, аортокоронарлық шунттау, жүрек қақпақшаларын ауыстыру, аз инвазивті араласулар жүргізу және заманауи кардиостимуляторлар орнату жұмыстарын сәтті атқаруда.
Көп жағдайда пациенттер қажетті көмекті елден шықпай-ақ ала алады.
Трансплантология саласында да айтарлықтай нәтижелер бар. Қазақстандық хирургтер бүйрек, бауыр, жүрек және басқа да ағзаларды трансплантациялау операцияларын сәтті орындап келеді.
Мұндай операциялар жоғары кәсіби дайындықты, заманауи жабдықтарды және мінсіз ұйымдастыруды талап етеді. Әрбір сәтті трансплантация – құтқарылған өмір мен отандық медицинаның мүмкіндігін көрсететін нақты дәлел.
Онкологиялық қызмет те қарқынды дамып келеді. Елдегі клиникаларда сәулелік терапияның, таргеттік емнің, молекулалық диагностиканың және аз инвазивті хирургияның заманауи әдістері енгізілуде.
Скринингтік бағдарламалардың дамуының арқасында көптеген азамат ауруды ерте кезеңде анықтап, дер кезінде ем қабылдауға мүмкіндік алып отыр. Бұл ем нәтижесінің тиімділігін айтарлықтай арттырады.
Перинаталдық көмек сапасы артты
Қазақстандағы денсаулық сақтау саласының тағы бір маңызды жетістігі – перинаталдық көмектің дамуы.
Тәуелсіздік жылдарында елімізде жаңа перинаталдық орталықтар салынды. Олар шала туған және ауыр патологиясы бар нәрестелерді күтуге арналған жоғары технологиялық жабдықтармен қамтамасыз етілген.
Соның нәтижесінде ана мен бала өлімінің көрсеткіштері айтарлықтай төмендеді. Мыңдаған сәби толыққанды өмір сүруге мүмкіндік алды.
Жүрек-қан тамырлары ауруларымен, инсульт және инфарктпен күрес те ерекше назарда. Көптеген өңірде инсульт орталықтары мен тері арқылы коронарлық араласу жүргізетін орталықтар жұмыс істейді.
Мұндай жағдайларда әр минут маңызды. Дер кезінде көрсетілген көмек жыл сайын мыңдаған адамның өмірін сақтап қалып, ауыр мүгедектіктің алдын алуға мүмкіндік береді.
Сонымен бірге медициналық ғылым да дамып келеді. Қазақстандық ғалымдар халықаралық зерттеулерге қатысып, диагностика мен емдеудің жаңа әдістерін енгізуде.
Елімізде жеке дара медицина, генетикалық зерттеулер және медициналық бейнелерді талдау кезінде жасанды интеллектті пайдалану бағыттары дамып келеді.
Мемлекет медицина қызметкерлерін қалай қолдап отыр
Заманауи медицинаны білікті мамандарсыз дамыту мүмкін емес. Сондықтан дәрігер мамандығының беделін арттыру және олардың еңбек етуіне лайықты жағдай жасау мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарының бірі болып қала береді.
Соңғы жылдары Қазақстанда медицина қызметкерлерін әлеуметтік тұрғыдан қорғауды күшейтуге бағытталған бірқатар заңнамалық өзгерістер қабылданды. Мемлекет жас мамандарды қолдау шараларын кеңейтіп, ауылдық жерлерде жұмыс істеуге ынталандыру тетіктерін жетілдіріп, еңбекақы төлеу жүйесін кезең-кезеңімен жаңартып келеді.
Кадр тапшылығы ерекше сезілетін өңірлерге дәрігерлер тартуға айрықша назар аударылуда. Сұраныс жоғары мамандық иелеріне біржолғы төлемдер беріледі, тұрғын үй мәселесін шешуге көмек көрсетіледі және түрлі әлеуметтік кепілдіктер қарастырылған.
2025 жылдың қорытындысы бойынша өңірлерге барып жұмысқа орналасқан 1760 дәрігер мемлекеттік қолдау шараларын алған. Оның ішінде ең тапшы мамандықтар бойынша еңбек ететін 529 дәрігердің әрқайсысына 8,5 миллион теңге көлемінде біржолғы төлем берілген.
Жалпы алғанда, медицина қызметкерлеріне көрсетілген мемлекеттік қолдау көлемі 4,5 миллиард теңгеден асып, алдыңғы жылмен салыстырғанда екі еседен көп өскен.
Біліктілікті арттыру мәселесі де назардан тыс қалған жоқ. Тек өткен жылдың өзінде 24 мыңға жуық медицина қызметкері мемлекеттік бюджет есебінен оқып, кәсіби қайта даярлаудан өтті.
Бұл дәрігерлерге жаңа емдеу әдістерін меңгеруге, заманауи техникамен жұмыс істеуге және халықаралық стандарттарды тәжірибеге енгізуге мүмкіндік береді.
Соңғы жылдары дәрігерлер еңбегін қоғам деңгейінде мойындауға да ерекше көңіл бөлінуде. Денсаулық сақтау министрлігі жыл сайын «Үздік маман» республикалық байқауын өткізеді. Оның жеңімпаздары 17 аталым бойынша анықталып, 500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде сыйақы алады.
Сонымен қатар Президенттің бастамасымен үздік мамандарға «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» құрметті атағы беріледі. Бұл бүгінде денсаулық сақтау саласындағы ең беделді марапаттардың бірі саналады.
Медицина қызметкерлерінің құқықтық қорғалуын күшейту де маңызды қадамдардың бірі болды. Мемлекет қызметтік міндетін атқарып жүрген дәрігерлер мен жедел жәрдем қызметкерлеріне шабуыл жасағандар үшін жауапкершілікті кезең-кезеңімен қатаңдатып келеді.
Бұл шешім медицина мамандары үшін қауіпсіз еңбек жағдайын қалыптастыруға және дәрігер мамандығына деген құрметті арттыруға бағытталған.
Табыс бар, бірақ шешімін күткен мәселелер де аз емес
Жетістіктерге қарамастан, денсаулық сақтау жүйесі әлі де бірқатар күрделі мәселемен бетпе-бет келіп отыр.
Ең өзекті түйткілдердің бірі – кадр тапшылығы. Әсіресе шағын қалалар мен ауылдық жерлерде анестезиологтар, реаниматологтар, хирургтер, онкологтар, акушер-гинекологтар, педиатрлар және басқа да тар бейінді мамандар жетіспейді.
Тағы бір маңызды мәселе – кейбір медициналық ұйымдардың материалдық-техникалық базасын жаңарту.
Жаңғырту жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатқанымен, бірқатар мекеме әлі де күрделі жөндеуді және заманауи диагностикалық жабдықтарды қажет етеді.
Дәрігерлерге түсетін қағазбастылықты азайту мәселесі де күн тәртібінен түскен жоқ. Қазір мемлекет құжат айналымын цифрлық форматқа көшіру жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Бұл дәрігерлердің уақытын есептер мен құжаттарды толтыруға емес, пациенттерге көбірек көңіл бөлуге жұмсауына мүмкіндік береді.
Аталған мәселелердің барлығы денсаулық сақтау саласын дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламалар аясында кезең-кезеңімен шешіліп келеді.
Жаңа нысандар салу, технология енгізу, мамандар даярлау және әлеуметтік қолдауды күшейту сияқты кешенді шаралар Қазақстандағы медициналық көмектің сапасын одан әрі арттыруға негіз болуы тиіс.
Қазақстан медицинасының болашағы қандай болады?
Сарапшылардың пікірінше, бүгінде әлемдік медицина тарихындағы ең ауқымды өзгерістердің бірін бастан өткеріп жатыр.
Жасанды интеллект, роботтандырылған хирургия, генетикалық зерттеулер, жеке дара медицина, пациенттерді қашықтан бақылау және цифрлық сервистер дәрігер жұмысының ажырамас бөлігіне айналып келеді.
Қазақстан да бұл өзгерістерден шет қалмауға ұмтылуда.
Алдағы жылдары мемлекет медициналық инфрақұрылымды жаңғыртуды, жаңа емдеу мекемелерін салуды және жабдықтарды жаңартуды жалғастырмақ.
Негізгі басымдықтардың бірі алғашқы медициналық-санитарлық көмекті дамыту болмақ. Өйткені дәл осы отбасылық дәрігерлер мен емханалар денсаулық сақтау жүйесінің алғашқы буыны болып саналады және аурулардың алдын алуда шешуші рөл атқарады.
Ауыл медицинасын дамыту да басты бағыттардың қатарында қала береді. Шалғай елді мекендердегі тұрғындар үшін сапалы медициналық көмектің қолжетімді болуы ерекше маңызды.
Дәрігерлік амбулаториялар салу, аудандық ауруханаларды жаңа техникамен жабдықтау, телемедицина жүйесін енгізу және жас мамандарды тарту арқылы қала мен ауыл арасындағы айырмашылық біртіндеп азайтылып келеді.
Сондай-ақ цифрлық технологиялардың болашағына үлкен үміт артылып отыр. Қазірдің өзінде пациенттер дәрігер қабылдауына онлайн жазылып, зерттеу нәтижелерін мобильді қосымшалар арқылы алып, электронды рецепт пен медициналық карталарды пайдалана алады.
Болашақта цифрландыру медициналық көмекті одан әрі жеделдетіп, түрлі медициналық ұйымдар арасындағы ақпарат алмасуды барынша жеңілдетеді.
Профилактикалық медицинаға да ерекше мән берілмек. Қазіргі денсаулық сақтау жүйесі ауруды емдеуге ғана емес, оның алдын алуға да басымдық беріп отыр.
Скринингтер, вакцинация, диспансерлік бақылау, салауатты өмір салтын насихаттау және ерте диагностика ауыр дерттердің қаупін азайтып, халықтың белсенді өмір сүру ұзақтығын арттыруға мүмкіндік береді.
Дәрігер – сенімге негізделген мамандық
Қай кезеңде де дәрігерлік жай ғана кәсіп емес, нағыз миссия саналған.
Медицина қызметкері күн сайын адам денсаулығы мен өміріне қатысты шешім қабылдайды. Мұндай жауапкершілік терең біліммен қатар сабырлықты, төзімділікті, адамгершілікті және өзгеге жанашыр болуды талап етеді.
Бұл қасиеттер жедел жәрдем қызметкерлерінің, жансақтау бөлімдерінің, операциялық блоктардың, перзентханалардың, инфекциялық стационарлардың және ауылдық амбулаториялардың жұмысынан айқын көрінеді.
Тәуліктің қай мезгілі болмасын, мереке немесе демалыс күніне қарамастан медицина қызметкерлері өз міндетін атқаруды жалғастыра береді.
Әрбір сауығып кеткен науқастың артында дәрігерлердің, мейіргерлердің, зертхана қызметкерлерінің, фельдшерлердің, санитарлардың, фармацевтердің, медициналық техника инженерлерінің және саланың өзге де мамандарының бірлескен еңбегі тұр.
Денсаулық сақтау жүйесінің тиімді жұмыс істеуі осы буындардың үйлесімді әрекетіне байланысты.
Медицина қызметкері күні – алғыс айту күні
Медицина қызметкері күні – жай ғана кәсіби мереке емес.
Бұл – күн сайын адам өмірі мен денсаулығын сақтауға күш салып жүрген жандарға шынайы ризашылық білдіретін күн.
Адам өмірінен қымбат ештеңе жоқ. Ал сол өмірді сақтап қалу жолында еңбек етіп жүрген медицина мамандарының еңбегі әрдайым құрметке лайық.
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