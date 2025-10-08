Мәжілісте жаңа Құрылыс кодексі таныстырылды

Бүгін Мәжілістің жалпы отырысында Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев жаңа Құрылыс кодексінің жобасын таныстырды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Министрдің айтуынша, құрылыс саласы – еліміздің тұрақты дамуын қамтамасыз ететін экономиканың негізгі салаларының бірі. Бұл сектор Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің 6 пайызын құрайды және өндірістік әрі әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуда шешуші рөл атқарады.
Соңғы 15 жылда құрылыс саласы орта есеппен жылына 7 пайыздық өсімді көрсетіп келеді. Бұл тұрақты даму қарқыны жаңа талаптар мен заманауи реттеу тәсілдерін енгізуді қажет етеді. Алайда, ширек ғасыр бойы қолданыста болған құрылысқа қатысты заңнама осы уақыт аралығында 130-дан астам рет өзгертілген. Соның салдарынан құқықтық реттеудің бірізділігі төмендеген, - деді министр Мәжілісте.
Нағаспаев Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жаңа Құрылыс кодексін қабылдау – уақыт талабы екенін айтты.
Жаңа Кодекс жобасы қазіргі заман талаптарына сай әзірленіп, саланың тұрақты әрі сапалы дамуына құқықтық негіз болмақ.