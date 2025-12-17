Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Мәжіліс жаңа бес заң жобасын жұмысқа алды

Гүлжан РАМАНҚҰЛОВА
Бүгiн, 10:31
59
Мәжілістің баспасөз қызметі
Фото: Мәжілістің баспасөз қызметі

Мәжілістің жалпы отырысында палата комитеттері жаңа заң жобаларын жұмысқа қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Олар:

– рейтингтік қызмет туралы заң жобасы мен оған ілеспе түзетулер;

– ЕАЭО мен үшінші тарап(тар) арасындағы бірыңғай кедендік транзит жүйесі туралы келісімді ратификациялау жобасы;

– телекоммуникация нарығын және деректерді өңдеу орталықтарын дамыту туралы түзетулер;

– Қазақстан мен Қытай үкіметтері арасындағы инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы келісімді ратификациялау жобасы;

– техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жетілдіру және халықтың көші-қоны мәселелері туралы заң жобасы.

