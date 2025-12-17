Мәжіліс жаңа бес заң жобасын жұмысқа алды

Мәжілістің жалпы отырысында палата комитеттері жаңа заң жобаларын жұмысқа қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Олар:
– рейтингтік қызмет туралы заң жобасы мен оған ілеспе түзетулер;
– ЕАЭО мен үшінші тарап(тар) арасындағы бірыңғай кедендік транзит жүйесі туралы келісімді ратификациялау жобасы;
– телекоммуникация нарығын және деректерді өңдеу орталықтарын дамыту туралы түзетулер;
– Қазақстан мен Қытай үкіметтері арасындағы инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы келісімді ратификациялау жобасы;
– техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жетілдіру және халықтың көші-қоны мәселелері туралы заң жобасы.