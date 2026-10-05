Марқакөл қорығында маралдар фототұзаққа түсіп қалды
Фототұзақтар жануарлардың табиғи ортадағы қозғалысын адам араласуынсыз бақылауға мүмкіндік береді.
5 Қазан 2026, 22:53
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5 Қазан 2026, 22:535 Қазан 2026, 22:53
56Фото: Скриншот
Шығыс Қазақстан облысындағы Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығында фототұзаққа бірнеше марал түсіп қалды.
Камералар жануарларды табиғи мекенінде тіркеп, қорықтағы жабайы табиғаттың күнделікті тіршілігінен көрініс берді.
Фототұзақтар жануарлардың табиғи ортадағы қозғалысын адам араласуынсыз бақылауға мүмкіндік береді. Мұндай бақылау әдісі қорық аумағындағы жануарлардың тіршілігі мен мекендеу ерекшеліктерін зерттеуге көмектеседі.
Маралдар – Марқакөл өңірінің табиғи экожүйесінің маңызды бөлігі. Фототұзаққа түскен әрбір кадр қорықтағы адам көзіне жиі көріне бермейтін жабайы табиғатты бақылауға мүмкіндік береді.