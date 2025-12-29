Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Маңғыстауда жүргізушінің кесірінен бір елді мекен газсыз қалды

Жансая ҚАМБАР
Бүгiн, 13:00
187
Артём Чурсинов - архив
Фото: Артём Чурсинов - архив

Маңғыстау облысының Қарақия ауданына қарасты Жетібай ауылында газбен жабдықтау уақытша тоқтатылды. Бұған жол-көлік оқиғасы салдарынан орташа қысымдағы газ құбырының зақымдануы себеп болған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Аудан әкімдігінің баспасөз қызметінің мәліметінше, шамамен сағат 19:20-да ауылға кіреберісте автокөлік орташа қысымдағы газ құбырына соғылған. Оқиға салдарынан газ желісінен барлық әлеуметтік нысандар мен 2 300 тұрғын үй уақытша ажыратылды.

Қазіргі уақытта мамандар апатты жою және газбен жабдықтау жүйесін қалпына келтіру бойынша жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қауіпсіздік шаралары күшейтілді, жағдай тұрақты бақылауда.

