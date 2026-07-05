Маңғыстауда Бекет атаға барған үш адам із-түзсіз жоғалып кетті

Оларды іздеуге құтқарушылар, полиция қызметкерлері мен еріктілер жұмылдырылды.

Бүгiн 2026, 13:14
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов Бүгiн 2026, 13:14
Бүгiн 2026, 13:14
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Маңғыстау облысында Бекет ата жерасты мешітіне барғаннан кейін байланысқа шықпай қалған үш адамды іздеу жалғасып жатыр.

Полицияның мәліметінше, 2 шілде күні 34 жастағы Қанатбек Жұбатқанов, 31 жастағы Ақмарал Бисенова және 20 жастағы Мархабат Бисенова Great Wall маркалы автокөлікпен Бекет ата жерасты мешітіне қарай жолға шыққан.

Олар соңғы рет сол күні сағат 16:15 шамасында байланысқа шығып, WhatsApp арқылы мешіт аумағынан бейнежазба жолдаған. Осыдан кейін олармен байланыс үзілген.

Іздестіру жұмыстарына полиция қызметкерлері, Төтенше жағдайлар департаментінің бөлімшелері, «Охотзоопром» РМК мамандары және басқа да жедел қызмет өкілдері жұмылдырылған.

Іздеу бірнеше бағыт бойынша жүргізіліп жатыр. Оған тікұшақтар, арнайы техника және өзге де қажетті құрал-жабдықтар тартылған.

Еріктілер де өңір тұрғындарын іздестіру жұмыстарына атсалысуға шақырды. Әсіресе, аумақты әуеден шолып шығу үшін дроны бар еріктілердің көмегі қажет екені айтылды.

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