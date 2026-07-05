Маңғыстауда Бекет атаға барған үш адам із-түзсіз жоғалып кетті
Оларды іздеуге құтқарушылар, полиция қызметкерлері мен еріктілер жұмылдырылды.
Бүгiн 2026, 13:14
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