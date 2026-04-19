Маңғыстауда ауа райының қолайсыздығынан 100-ден астам жылқы қырылды
Маңғыстау ауданы әкімдігінің мәліметінше, жағдайды бағалау үшін мемлекеттік органдар өкілдерінің қатысуымен арнайы комиссия құрылған.
Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданында жауын-шашынның көп түсуі салдарынан жылқылардың жаппай қырылуы орын алды, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.
Жаңбырдан кейін жануарлар сортаң жерге батып, көпшілігі батып қалған. Мал шығыны туралы хабарламаларды жергілікті тұрғындар әлеуметтік желілерде жариялаған. Олардың айтуынша, әрбір аула бірнеше бастан он басқа дейін мал жоғалтқан.
Қатты жаңбырдан кейін Маңғыстауда Ақшымырау ауылы маңында малды су ағызып әкетіп, сортаң жерге алып келді. Көптеген жылқы тұзды батпаққа батып қырылды, тағы бір бөлігі шыға алмай жатыр. Егер ТЖ қызметі мен жергілікті билік көмек көрсетпесе, жағдай күрт нашарлауы мүмкін, – деп жазды ауыл тұрғындары.
Олар заң шығарушылар мен жануарларды қорғау ұйымдарын мәселеге назар аударуға шақырды.
Алдын ала деректер бойынша, 100-ден астам жылқының өлексесі табылған. Қазіргі уақытта жергілікті атқарушы органдар қырылған малдың нақты санын анықтап жатыр, өйткені иелері мал басын толық есептей алмай отыр.
Алдын ала бағалауға сәйкес, малдың қырылуына экстремалды ауа райы – қатты жел мен нөсер жаңбыр себеп болған. Бағытынан адасқан жануарлар жетуі қиын аймақтарға түсіп, шамадан тыс ылғалданған жерде қаза тапқан. Кейбір табындар елді мекендерден 60-80 шақырым қашықтықта қырылған болуы мүмкін.
Салдарын жою үшін барлық күш пен құралдар жұмылдырылды: өңірдегі ірі кәсіпорындардың техникасы, ТЖ қызметтері және жергілікті атқарушы органдар тартылды. Суды сорып шығару және қалпына келтіру жұмыстары күшейтілген режимде жалғасуда. Жағдай ерекше бақылауда. Мал иелерімен жұмыс жүргізіліп, заманауи мониторинг құралдары мен арнайы техника қолданылуда, – деп хабарлады Маңғыстау ауданы әкімдігі.
Ең оқылған:
- Түркияда мектепке шабуыл жасамақ болған жасөспірімдер ұсталды
- 2060 жылға дейін Қазақстанда кемінде үш атом электр станциясын салынады
- Қазақстанда заңсыз несиелер көбейді: Депутат банктерге қатысты дабыл қақты
- Батыс Қазақстанда ірі есірткі схемасы әшкереленді: 11 күдікті анықталды
- Иранның мәлімдемесінен кейін әлемдік мұнай нарығы құлдырады