Маңғыстауда әскери қызметшілердің қаза болуына қатысты екі қылмыстық іс қозғалды
Қылмыстық істің барлық мән-жайы анықталып жатыр.
Маңғыстау облысында әскери оқу-жаттығу кезінде әскери қызметшілердің қаза болу жағдайын Үкіметтік комиссия тексеріп жатыр. 24 қыркүйекте Премьер-Министрдің орынбасары Қанат Бозымбаевтың төрағалығымен комиссия отырысы өтті.
Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділовтің айтуынша, Қылмыстық кодекстің 453-бабының 2-бөлігі («Ауыр зардаптарға әкеп соққан қызметке салғырт қарау») және 465-бабы («Кеме жүргізу қағидаларын бұзу») бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Тергеу аясында ведомствоаралық жедел-тергеу тобы құрылып, қажетті сараптамалар тағайындалды. Қылмыстық істің барлық мән-жайы анықталып жатыр.
Қанат Бозымбаев оқиғаның себептерін қысқа мерзімде толық анықтап, кінәлі тұлғаларға заң аясында тиісті шара қолдануды тапсырды.
«Заңда көзделген материалдық көмектен бөлек, көмек көрсеткісі келетін азаматтардан көптеген өтініш түсіп жатыр. Қазақстан Халық Кеңесінің мүшелері қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларына материалдық көмек көрсететіндерін мәлімдеді. Олардың біреуі қаза болған әр әскери қызметшінің отбасына 25 млн теңгеден бөлді. Сондай-ақ бірқатар ірі бизнес өкілдері де материалдық көмек көрсетуге ниет білдірді», – деді ол.
Премьер-Министрдің орынбасары қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларына көрсетілетін көмектің ашық әрі толық жеткізілуін қамтамасыз етуді тапсырды.
Үкіметтік комиссияның жұмысы жалғасып жатыр. Оқиғадан кейін ауруханаға жеткізілген әскери қызметшінің жағдайы тұрақты, оның өміріне қауіп төніп тұрған жоқ.
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