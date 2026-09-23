Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары қызметінен кетті
23 Қыркүйек 2026, 18:48
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23 Қыркүйек 2026, 18:4823 Қыркүйек 2026, 18:48
82Фото: https://www.instagram.com/mangystau_oblysynyn_akimdigi/
Мәлік Әбдіқадыров Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары қызметінен өз еркімен кетті. Бұл туралы Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз қызметі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Мәлік Әбдіқадыров өз еркімен қызметінен босатылды. Өңір басшысы Нұрдәулет Қилыбай Мәлік Әбдіқадыровқа атқарған жұмысы үшін алғыс айтып, болашақта сәттілік тіледі. Мәлік Әбдіқадыров қызмет атқарған кезеңде өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты бірқатар бағытқа жетекшілік етті, - деп хабарлады Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз қызметі.
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