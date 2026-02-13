Маңғыстауда 15 мыңға жуық ақбөкен тіркелді

Негізгі назар ақбөкендердің Үстірт популяциясына аударылды.

Бүгiн 2026, 22:25
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
lada.kz Бүгiн 2026, 22:25
Бүгiн 2026, 22:25
138
Фото: lada.kz

Маңғыстау облысының Бейнеу ауданында ақбөкендер мен арқарлар популяциясына мониторинг жүргізілді. Рейдтік іс-шараларды мемлекеттік табиғи қаумал инспекторлары аумақтық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі инспекциясымен бірлесіп өткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.

Негізгі назар ақбөкендердің Үстірт популяциясына аударылды. Мониторинг нәтижесінде 15 мыңға жуық ақбөкен тіркелген. Мамандардың айтуынша, жануарлардың жағдайы тұрақты, өлім-жітім деректері мен заң бұзушылықтар анықталмаған.

Сонымен қатар, жергілікті маңызы бар Қызылсай мемлекеттік табиғи паркі аумағы да тексерілді. Керти тауы мен Бесбұлақ маңында 50-ге жуық арқар байқалған. Олардың жағдайы да алаңдаушылық туғызбайды.

Рейд барысында инспекторлар сирек кездесетін қарақалды да кездестірген. Бұл жануар санының аздығына байланысты Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген.

Ауа райының күрделілігі – қар үйінділері мен таулы жолдар – мамандар жұмысына кедергі келтіргенімен, табиғатты қорғау органдары аймақтағы сирек жануарларды қорғау және бақылау жұмыстарын жалғастырып отыр.

Ең оқылған:

Наверх